La tendance haussière de BTC reste possible à moyen terme : pourquoi rester optimiste ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 31, 2025

Le Bitcoin n’a jamais cessé de diviser. D’un côté, ses partisans y voient une révolution financière, de l’autre, ses détracteurs dénoncent une bulle spéculative condamnée à éclater. Pourtant, à mesure que 2025 avance, un constat est sans conteste : la cryptomonnaie pionnière fait preuve d’une résilience remarquable.

Certes, la volatilité n’a pas disparu. Mais le climat actuel tranche avec les mouvements des dernières semaines. Quelques signaux convergent donc vers une tendance haussière crédible sur le moyen terme.

Des prévisions de prix qui entretiennent la confiance

Les projections, bien que variées, pointent toutes dans la même direction : la hausse. D’après Longforecast, le Bitcoin pourrait passer à 122 000 dollars en septembre 2025 avant de chuter. Mais, la fin de l’année serait encore plus prometteuse, avec une progression qui pourrait dépasser 45 %.

Source : Longforecast

CoinCodex, plus prudent, évoque un seuil de 125 000 dollars à court terme. Mais ce qui retient l’attention, c’est la projection sur 2026 : un prix moyen autour de 140 000 dollars. Certes, ces chiffres ne sont pas des vérités gravées dans le marbre. Ils reflètent cependant un sentiment dominant, celui de la confiance dans la solidité croissante du marché.

L’entrée en scène des géants financiers

Le Bitcoin attire désormais ceux qui, il y a encore cinq ans, le qualifiaient d’illusion dangereuse. Goldman Sachs, BlackRock, Fidelity… Les grandes institutions y investissent de façon. De toute évidence, une telle présence change la perception de l’actif : le Bitcoin est un produit d’investissement institutionnel.

En parallèle, la régulation prend forme. Aux États-Unis, l’administration américaine cherche à encadrer sans étouffer. En Europe, le règlement MiCA établit des règles claires, longtemps réclamées par les acteurs du secteur.

Les innovations et la rareté comme moteurs structurels

Le Lightning Network, longtemps perçu comme un projet technique de niche, trouve aujourd’hui des applications concrètes. Il rend les transactions Bitcoin plus rapides et moins coûteuses. Conséquence, il y a une adoption réelle dans les paiements quotidiens.

À cela s’ajoute le fameux halving, cette réduction automatique de la récompense minière. En limitant l’offre, il induit mécaniquement une tension haussière lorsque la demande se maintient. Chaque cycle de halving a historiquement précédé une flambée des prix. Et si l’histoire ne se répète pas toujours, elle a tendance à rimer.

Bitcoin Hyper : la relève

Au milieu de cette trajectoire rassurante, un nouvel acteur tente de se faire une place : Bitcoin Hyper. Le projet promet une version plus rapide, plus évolutive et mieux alignée sur les besoins modernes. Ses partisans le présentent comme une alternative crédible aux limites techniques du Bitcoin classique, notamment en matière de vitesse de transaction et de scalabilité.

Faut-il y voir l’avenir ? Pour l’heure, les marchés observent avec curiosité. De nombreux investisseurs y voient une opportunité d’anticiper le “prochain Bitcoin”. Mais quoi qu’il en soit, l’émergence de Bitcoin Hyper (HYPER) met en évidence une chose : l’écosystème reste en ébullition, et l’innovation ne connaît pas de pause.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Longforecast

Pour aller plus loin sur le sujet :