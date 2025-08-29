Ethereum est devenu le « token de wall street » selon VanEck

Auteur Julien Leroy

ETF, dérivés, actifs tokenisés, stablecoins… : en 2025, Ethereum s’impose peu à peu comme l’infrastructure préférée des géants de wall street. Le gestionnaire d’actif VanEck n’hésite plus à parler du « token de Wall Street », une formule qui résume une tendance lourde : l’arrivée de la finance traditionnelle sur la blockchain… et pas n’importe laquelle.

« Le token de Wall Street » : une déclaration qui change la donne

C’est lors d’une intervention sur Fox Business, le 28 août 2025, que Jan van Eck, PDG de VanEck, a lâché cette formule choc. Pour lui, Ethereum coche toutes les cases pour devenir l’infrastructure de paiement et de règlement des banques, assureurs et géants de la finance. Il évoque même une adoption « inévitable » à mesure que les stablecoins et les actifs tokenisés prennent de l’ampleur.

« Ethereum est très clairement le token de Wall Street. Il va devenir la base technique pour les paiements et les stablecoins dans les banques. »

VanEck CEO says $ETH is the Wall Street token. pic.twitter.com/MFUAAYCTwh — Lark Davis (@TheCryptoLark) August 28, 2025

Jusqu’à présent, c’était plutôt Bitcoin qui occupait le devant de la scène institutionnelle. Mais la logique change : Wall Street ne cherche plus un « or numérique », mais une blockchain fonctionnelle, programmable, et compatible avec la réglementation. Et Ethereum répond parfaitement à ces critères.

Ethereum : plateforme idéale pour la tokenisation et les stablecoins

Ethereum est également au cœur de la tokenisation financière. Le fonds BUIDL de BlackRock, qui réplique une trésorerie en dollars via des actifs réels, a été lancé… sur Ethereum.

Il dépasse déjà les 2,39 milliards de dollars d’actifs selon les dernières données de RWA.xyz. Cette tokenisation d’actifs réels (RWA) est l’un des axes majeurs de la transformation bancaire.

Du côté des stablecoins, même constat. PYUSD de PayPal, USDC de Circle, EUROe, GHO de Aave : tous sont émis sur Ethereum. Et ce mouvement s’accélère depuis l’adoption de la loi GENIUS Act aux États-Unis, qui offre un cadre légal clair aux émetteurs. Résultat : Ethereum devient le réseau de référence pour les de paiements tokenisés.

Pourquoi Ethereum, et pas une autre blockchain ?

Les institutions choisissent Ethereum pour des raisons simples : standardisation, sécurité, compatibilité. Le réseau est EVM-compatible, bénéficie d’un large écosystème d’outils et de partenaires, et reste le plus fiable pour déployer des solutions financières à grande échelle. C’est aussi celui où l’on retrouve le plus de custody institutionnelle.

D’autres blockchains comme Solana ou Avalanche sont parfois citées pour leur rapidité, mais elles manquent de la profondeur d’écosystème, des partenaires bancaires, et surtout d’une infrastructure réglementaire aussi mature. Ethereum reste le choix logique pour les acteurs qui gèrent des milliards et ne veulent pas improviser.

Quel impact sur le prix de l’ETH ?

L’effet sur le marché est déjà visible. En août 2025, ETH a atteint un nouvel ATH à 4 946 $, porté par l’euphorie des ETF, la baisse attendue des taux et l’adoption réglementaire. Le ratio ETH/BTC s’est aussi renforcé, signe d’un rééquilibrage des portefeuilles institutionnels vers Ethereum.

Mais attention : la relation entre afflux ETF et prix n’est pas linéaire. Le marché reste volatil, et une partie des ETH achetés par les fonds reste inactive (non stakée). Néanmoins, le sentiment général est clair : la demande institutionnelle pour ETH est plus forte et plus stable qu’avant.

Ce qu’il faut surveiller maintenant

Plusieurs indicateurs peuvent confirmer, ou invalider, cette tendance. Il faudra observer :

Les flux ETF ETH quotidiens (s’ils se maintiennent ou s’essoufflent).

(s’ils se maintiennent ou s’essoufflent). Les données CME (volume, open interest, changements de position).

(volume, open interest, changements de position). L’ adoption concrète des RWA : d’autres fonds vont-ils suivre BlackRock ?

: d’autres fonds vont-ils suivre BlackRock ? Les banques vont-elles lancer leurs stablecoins sur Ethereum ?

vont-elles lancer leurs ? L’évolution des L2 : les frais resteront-ils compétitifs ?

C’est à travers ces signaux qu’on saura si le « token de Wall Street » n’est pas qu’un surnom marketing… mais bien une réalité durable.

En 2025, Ethereum franchit une nouvelle étape : celle de la reconnaissance institutionnelle globale. Des ETF aux dérivés, en passant par les actifs tokenisés et les paiements en stablecoins, tout converge vers une même chaîne. Pour les investisseurs, c’est un signal fort, mais qui exige aussi vigilance et compréhension des enjeux.

Source : Fox Business

