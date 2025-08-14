Chainlink en hausse +44% : les traders se préparent à un Round 2 explosif

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Après plusieurs mois de relative discrétion, Chainlink s’offre un retour en scène pour le moins, fracassant. En une semaine à peine, LINK enregistre une hausse spectaculaire de 44%, atteignant avec un bref test à 24,60 $. Cela n’avait plus été le cas depuis le printemps et sur les réseaux sociaux, l’enthousiasme est déjà palpable. LINK semble désormais prêt pour le round 2 d’une configuration qui pourrait bien être le plus évident des paris large cap pour ce cycle.

Encore loin de son record historique

Le regain d’intérêt autour de Chainlink a notamment été mis en évidence par des données publiées par Santiment. D’après ses analystes, Chainlink affiche actuellement son plus haut niveau de pronostique haussier depuis le 1er février. Sur les 30 derniers jours par exemple, LINK a progressé de 54%.

Chainlink s’inscrit ainsi dans le champs d’une hausse persistante. Une croissance probablement moins liée à la volatilité qu’à des facteurs fondamentaux structurants. En fait, Coinglass estime qu’une nouvelle poussée de 6,2%, jusqu’à 25,50 $, mettrait environ 61 millions de dollars de positions vendeuses en danger de liquidation.

Toutefois, cette performance impressionnante doit encore replacée dans le contexte de l’ATH de LINK. En effet, il faudrait encore 55% de hausse au jeton pour atteindre son record de mai 2021, fixé à 52,88 $. Cette situation n’est pas unique : plusieurs cryptomonnaies du top 20, comme Stellar (XLM), Hedera (HBAR) ou Litecoin (LTC), sont aussi en quête d’un retour vers les sommets d’il y a trois ans.

Pour certains analystes, cette marge de progression alimente l’idée d’un potentiel « second souffle ». D’autant plus que le Bitcoin vient de signer un nouveau record de prix. Beaucoup d’investisseurs s’attendent à ce que les actifs phares de 2021 reviennent sur leur niveau d’achat initial avant de vendre. Le cas échéant pour LINK, le chemin vers les 50 $ attirera un afflux d’ordres acheteurs au fil de la montée.

Pourquoi Chainlink attire autant les regards

L’optimisme autour de Chainlink ne repose pas uniquement sur la dynamique technique. Des acteurs influents du marché comme Miles Deutscher, estiment que LINK pourrait être le plus évident des paris large cap pour ce cycle. Mais pour lui, la plupart des investisseurs passeront à côté.

$LINK might be the most obvious large-cap play for this cycle (yet most people will miss it).



It’s the #1 winner from the institutionalisation of crypto and the explosive growth of stablecoins, tokenisation, and RWAs.



🧵: Why I’m betting big on $LINK – the full thesis.👇 — Miles Deutscher (@milesdeutscher) August 13, 2025

Hormis les dynamiques de marché, Chainlink s’est imposé comme un acteur clé dans l’institutionnalisation des cryptos. Il est notamment très impliqué dans la croissance fulgurante des stablecoins, et de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA).

Or ces segments sont au cœur des transformations actuelles du marché. En fait, le réseau Oracles joue un rôle de passerelle entre données du monde traditionnel et applications blockchain, plaçant Chainlink au cœur de cet écosystème naissant.

Un partenariat stratégique avec un géant américain

Parmi les catalyseurs récents, un événement majeur s’est produit en début de semaine. Chainlink a conclu un partenariat avec Intercontinental Exchange (ICE), entreprise américaine du Fortune 500 et opérateur de la Bourse de New York. L’accord vise à rendre accessibles sur blockchain des données critiques sur le marché des changes et des métaux précieux.

Sergey Nazarov, cofondateur de Chainlink, a souligné que la tokenisation des actifs allait accélérer la circulation des capitaux à travers les marchés traditionnels. Grâce à cela, des classes d’actifs comme les bons du Trésor, les actions, le crédit privé, la dette commerciale ou encore l’immobilier bénéficieront d’une mobilité accrue.

Et maintenant ?

Parmi les prochains seuils techniques à surveiller, il y a la percée au-dessus de 25,50 $. Il se peut qu’un tel scénario provoque une vague notable de liquidations de shorts.

Le cas échéant, l’effet boule de neige apporterait un carburant supplémentaire à la hausse. Dans le même temps, le caractère inespéré de la progression récente pourrait inciter certains investisseurs à prendre leurs bénéfices à court terme.

En définitive, pour ceux qui anticipent un « round 2 », il reste un enjeu de taille. Encore faudrait-il que la combinaison de catalyseurs techniques et fondamentaux suffise à maintenir la pression haussière sur le moyen terme.

Source : Tradingview

Pour aller plus loin sur le sujet :