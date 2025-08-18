BTC $116,174.04 -1.41%
ETH $4,335.55 -4.06%
SOL $183.52 -4.92%
PEPE $0.000010 -5.21%
SHIB $0.000012 -3.82%
DOGE $0.22 -6.02%
XRP $3.02 -3.08%
Cryptonews Actualités Altcoin

Les baleines accumulent du LINK : les niveaux à surveiller pour ChainLink

Auteur
Julien Leroy
Auteur
Julien Leroy
À propos de l'auteur

Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des...

Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 

Les baleines achètent massivement du Chainlink (LINK), générant un afflux de plus de 13 M $ en 24 heures et plus de 27 M $ en une semaine. Ce mouvement soutient la récente montée des prix, tout en mettant en lumière plusieurs niveaux techniques cruciaux.

Accumulation massive de LINK par les baleines

En l’espace de 24 heures, quatre portefeuilles baleines ont retiré 580 995 LINK, soit environ 13,86 millions de dollars, d’échanges centralisés. Sur une semaine, ce sont plus de 1,1 million de LINK achetés, pour une valeur cumulée d’environ 27,2 millions de dollars. Cette accumulation met en lumière une forte confiance des gros portefeuilles, probablement dans l’optique d’une poussée des prix.

Par ailleurs, des sorties de fonds significatives se confirment. Une baleine a retiré 211 346 LINK (environ 5,3 M$), portant ses avoirs à 932 640 LINK (≈ 23,55 M$) sur trois jours. Une autre adresse, dépassant les 700 000 LINK en deux jours, illustre une accumulation visible et soutenue

Prix de Chainlink (LINK) : supports et résistances à surveiller

Le prix de LINK évolue actuellement entre 24,70 $ et 25,70 $. Ce palier à 25 $ représente une zone clé où baleines et institutions se livrent une bataille visible dans le carnet d’ordres. Une percée au-delà de 25,70 $ pourrait ouvrir la voie à des objectifs à 28,20 $ voire 30,10 $, selon les repères Fibonacci.

À l’inverse, les supports à 24,70 $, 23,40 $ et 21,40 $ sont des zones à surveiller pour juger de la résilience du mouvement. Une cassure sous 21,40 $ fragiliserait sérieusement la dynamique haussière. Certains analystes estiment même que 22,21 $ constitue un seuil de maintien essentiel ; tant qu’il tient, la tentative de remonter vers 25,55 $ reste crédible, mais une rupture pourrait ramener LINK autour de 19,50 $

Perspectives de marché et sentiment autour de Chainlink

Le marché ressent un déséquilibre : l’accumulation par les baleines laisse présager un soutien durable, mais la légère hausse des réserves sur plateformes (environ 300 000 LINK) signale des prises de bénéfices potentielles à court terme.

D’un point de vue technique, le double fond observé sur les graphiques renforce une vision haussière à moyen terme. Si LINK confirme une sortie au-dessus de 25 $, certains analystes évoquent un objectif ambitieux à 52 $, avec un passage par une résistance majeure à 36 $ sur le chemin.

L’engagement visible des baleines garnit la dynamique de fond, tandis que les supports techniques à 21–23 $ restent des paliers de stabilisation. Le seuil des 25 $ devient une rampe de lancement possible, avec un potentiel jusqu’à 30–35 $ si la confiance perdure.

Cela dit, l’élévation des réserves sur exchanges invite à la prudence. Une consolidation pourrait intercaler entre deux directions, selon que l’accumulation se poursuit ou que la distribution s’accélère.

Sources : AInvest, CoinGecko

Pour aller plus loin sur le sujet :

Logo

Pourquoi nous faire confiance

2M+

Visiteurs Mensuels du Monde Entier

250+

Guides et Articles

8

Années sur le Marché

70

Notre Equipe de Rédacteurs
editors
+ 66 plus
Liste d'auteurs

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

Cryptos en tendance

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,130,898,815,875
-0.31
Cryptos en tendance
Dans l'article
Chainlink
LINK
$25.07
3.66 %
Chainlink

Plus d'articles

Actualités Bitcoin
Bitcoin en repli : Les raisons du recul du BTC et les scénarios à venir en cette semaine
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-08-18 16:30:00
Actualités Altcoin
La Thaïlande booste son tourisme avec les paiements en crypto
Ronan Gaillard
Ronan Gaillard
2025-08-18 16:00:00
Julien Leroy
Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et des innovations Web3. Depuis 2018, il écrit des articles, des analyses et des interviews pour aider les lecteurs à mieux comprendre les transformations du monde numérique.
Lire la suite
Crypto News in numbers
editors
Liste d'auteurs + 66 plus
2M+
Visiteurs Mensuels du Monde Entier
250+
Guides et Articles
8
Années sur le Marché
70
Notre Equipe de Rédacteurs