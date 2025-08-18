Les baleines accumulent du LINK : les niveaux à surveiller pour ChainLink

Les baleines achètent massivement du Chainlink (LINK), générant un afflux de plus de 13 M $ en 24 heures et plus de 27 M $ en une semaine. Ce mouvement soutient la récente montée des prix, tout en mettant en lumière plusieurs niveaux techniques cruciaux.

Accumulation massive de LINK par les baleines

En l’espace de 24 heures, quatre portefeuilles baleines ont retiré 580 995 LINK, soit environ 13,86 millions de dollars, d’échanges centralisés. Sur une semaine, ce sont plus de 1,1 million de LINK achetés, pour une valeur cumulée d’environ 27,2 millions de dollars. Cette accumulation met en lumière une forte confiance des gros portefeuilles, probablement dans l’optique d’une poussée des prix.

Par ailleurs, des sorties de fonds significatives se confirment. Une baleine a retiré 211 346 LINK (environ 5,3 M$), portant ses avoirs à 932 640 LINK (≈ 23,55 M$) sur trois jours. Une autre adresse, dépassant les 700 000 LINK en deux jours, illustre une accumulation visible et soutenue

Prix de Chainlink (LINK) : supports et résistances à surveiller

Le prix de LINK évolue actuellement entre 24,70 $ et 25,70 $. Ce palier à 25 $ représente une zone clé où baleines et institutions se livrent une bataille visible dans le carnet d’ordres. Une percée au-delà de 25,70 $ pourrait ouvrir la voie à des objectifs à 28,20 $ voire 30,10 $, selon les repères Fibonacci.

À l’inverse, les supports à 24,70 $, 23,40 $ et 21,40 $ sont des zones à surveiller pour juger de la résilience du mouvement. Une cassure sous 21,40 $ fragiliserait sérieusement la dynamique haussière. Certains analystes estiment même que 22,21 $ constitue un seuil de maintien essentiel ; tant qu’il tient, la tentative de remonter vers 25,55 $ reste crédible, mais une rupture pourrait ramener LINK autour de 19,50 $

Perspectives de marché et sentiment autour de Chainlink

Le marché ressent un déséquilibre : l’accumulation par les baleines laisse présager un soutien durable, mais la légère hausse des réserves sur plateformes (environ 300 000 LINK) signale des prises de bénéfices potentielles à court terme.

D’un point de vue technique, le double fond observé sur les graphiques renforce une vision haussière à moyen terme. Si LINK confirme une sortie au-dessus de 25 $, certains analystes évoquent un objectif ambitieux à 52 $, avec un passage par une résistance majeure à 36 $ sur le chemin.

L’engagement visible des baleines garnit la dynamique de fond, tandis que les supports techniques à 21–23 $ restent des paliers de stabilisation. Le seuil des 25 $ devient une rampe de lancement possible, avec un potentiel jusqu’à 30–35 $ si la confiance perdure.

Cela dit, l’élévation des réserves sur exchanges invite à la prudence. Une consolidation pourrait intercaler entre deux directions, selon que l’accumulation se poursuit ou que la distribution s’accélère.

Sources : AInvest, CoinGecko

