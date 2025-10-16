Ethereum s’ouvre à 1,4 milliard d’utilisateurs : la Chine débarque sur la blockchain

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 16, 2025

Et si le futur de la finance partait de chez Alibaba ? Ant Group, la filiale fintech du géant chinois (et maison mère d’Alipay), vient de lancer Jovay, un Layer 2 ultra-rapide et taillé pour les institutions, basé sur Ethereum. Avec plus de 1,4 milliard d’utilisateurs potentiels dans son giron, cette annonce pourrait bien secouer tout l’écosystème crypto.

Jovay : un Layer 2 conçu pour les institutions

Jovay n’est pas un projet crypto comme les autres. Ce Layer 2 “compliance-first” a été pensé pour les pros : sécurité maximale, respect des règles, et surtout aucun token spéculatif. La Chine reste très prudente sur les cryptos.

Côté tech, Jovay combine ZK Proofs et Optimistic Rollups, pour allier vitesse et fiabilité. En test, le réseau aurait déjà atteint 22 000 transactions par seconde, et vise les 100 000 TPS. L’idée est simple : proposer une blockchain rapide, régulée, et prête pour la finance mondiale.

🌐Jovay joins hands🤝 with @ethereum to build the next era of Layer 2.



This is not just a step into the Ethereum ecosystem — it’s the beginning of a broader future.✨



Let’s build the next chapter together!#Ethereum #Layer2 #Jovay #RWA #Web3 pic.twitter.com/Lg7Xe73uNF — Jovay Network (@JovayNetwork) October 14, 2025

Le système de paiement Alipay, qui devrait accueillir Jovay à terme, compte aujourd’hui plus de 1,4 milliard d’utilisateurs dans le monde. Ce chiffre inclut non seulement les utilisateurs chinois, mais aussi ceux d’applications partenaires comme Paytm, GCash ou KakaoPay. Avec Jovay, Ethereum pourrait toucher une audience mondiale jamais atteinte.

Interface de l’application Alipay, le système de paiement mobile le plus utilisé en Chine. Alipay permet de payer en ligne, en magasin, ou même à l’étranger via un simple QR code. Avec plus de 1,4 milliard d’utilisateurs dans le monde, c’est une des applis de paiement les plus utilisés.

Le but de Jovay, c’est de permettre la tokenisation d’actifs : obligations, factures, bons du Trésor, parts de fonds… tout pourra être transformé en jeton et échangé sur Ethereum en quelques secondes.

Ant Group a prévu un processus en 5 étapes : enregistrement, structuration, tokenisation, émission, et trading. Chaque phase inclut des vérifications hors-chaîne pour rassurer les régulateurs.

Pourquoi Ethereum et pas une blockchain privée ?

Jusqu’ici, les entreprises chinoises utilisaient plutôt des blockchains fermées, comme Hyperledger. Le choix d’un Layer 2 Ethereum est donc un vrai tournant. Ant Group veut profiter de l’efficacité et de l’interopérabilité d’une blockchain publique.

Avec Ethereum, le géant ne s’isole pas, au contraire : il se branche sur un écosystème riche, avec des milliers d’apps et des milliards en liquidité. En plus, cela coûte bien moins cher qu’un réseau privé à grande échelle.

Même si seul 1 % des utilisateurs d’Alipay utilise Jovay, cela ferait déjà plus de 10 millions de nouveaux utilisateurs pour Ethereum. C’est énorme.

Chaque transaction sur Jovay utilise Ethereum en arrière-plan, donc cela augmente la demande en ETH. Plus la Chine tokenise d’actifs, plus Ethereum devient central. C’est une victoire pour le réseau, à la fois technique et économique.

Ethereum passe un cap dans la finance mondiale

Ethereum a longtemps été vu comme trop lent ou trop risqué pour les institutions. Avec Jovay, il devient le socle d’une finance régulée, mondiale et rapide. Banques, fonds et entreprises peuvent enfin utiliser la blockchain… sans plonger dans le chaos des altcoins.

Comme le dit Abbas Khan (Fondation Ethereum) : « Le prochain milliard d’utilisateurs viendra des actifs réels, pas des memecoins. » Si Jovay fonctionne, d’autres géants pourraient suivre : Tencent, PayPal, Visa…

Une nouvelle ère pour la DeFi

Avec ce projet, Alipay ne fait pas que tester la blockchain. Il redessine la finance mondiale. En connectant 1,4 milliard d’utilisateurs à Ethereum, la Chine pousse la blockchain au cœur des paiements et des marchés.

C’est peut-être le début d’un monde où la finance classique et la DeFi travaillent main dans la main. Reste à savoir jusqu’où la Chine laissera faire. Mais une chose est sûre, le mouvement est lancé.

Après Ethereum et Jovay, Bitcoin a aussi son Layer 2 : place à Hyper

Avec le lancement de Jovay, Ethereum confirme son avance sur les solutions Layer 2 destinées aux institutions. Mais Bitcoin n’est pas en reste. Un nouveau venu, Bitcoin Hyper, entend bien offrir au réseau BTC sa propre infrastructure de seconde couche, capable de gérer des smart contracts, du staking, et même la tokenisation d’actifs.

Pensé pour booster la vitesse et l’utilité de Bitcoin, Hyper mise sur une architecture moderne et une compatibilité multi-chaînes. Sa promesse : ramener l’innovation sur Bitcoin, sans trahir ses fondations. Une initiative à suivre de près, surtout à l’heure où les Layer 2 redéfinissent l’avenir de la finance.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Source : Jovay.io

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :