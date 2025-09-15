La Bourse de Londres lance une plateforme blockchain pour fonds tokenisés

London Stock Exchange Group (LSEG) vient de briser un tabou. Longtemps prudente face à la blockchain, la Bourse de Londres a officiellement lancé sa Digital Markets Infrastructure (DMI), une plateforme inédite qui permet de créer, négocier et régler des fonds privés tokenisés. Ainsi, elle devient la première grande place financière mondiale à proposer une infrastructure blockchain intégrée couvrant l’ensemble du cycle de vie des actifs numériques.

Une révolution pour des fonds privés longtemps inaccessibles

Jusqu’ici, investir dans des fonds privés relevait d’un parcours du combattant. Les barrières d’entrée étaient élevées, les procédures lourdes, et les délais de règlement interminables (jusqu’à 50 jours dans certains cas).

Avec DMI, ces obstacles disparaissent presque d’un coup. LSEG promet un traitement quasi instantané, une transparence totale et une visibilité inédite grâce à son outil Workspace, une sorte de Bloomberg maison.

Dès son lancement, la plateforme a enregistré une première opération symbolique : MembersCap, gestionnaire basé à Bermuda, a levé des capitaux pour son produit tokenisé MCM Fund I. L’opération a été orchestrée via Archax, une bourse numérique agréée par la FCA, et soutenue par la Cardano Foundation.

Une première transaction qui illustre déjà la promesse de ce nouvel écosystème : rendre les placements privés plus fractionnés, plus liquides et surtout plus accessibles à une base élargie d’investisseurs professionnels.

La blockchain comme pont entre finance classique et digitale

LSEG veut bâtir un pont solide entre la finance traditionnelle et le secteur des registres distribués. La DMI a été mise en place pour être interopérable : elle se connecte aux systèmes existants sans forcer les acteurs à tout abandonner.

D’ailleurs, une telle flexibilité est capitale, car elle répond aux inquiétudes des grands investisseurs institutionnels qui veulent goûter aux avantages de la blockchain sans se couper de leurs habitudes.

Et l’ambition est claire : élargir progressivement l’offre au-delà des fonds privés. Obligations, actions, produits ESG tokenisés… tout est sur la table. Pour LSEG, la tokenisation n’est pas un gadget, mais une clé stratégique pour dynamiser la liquidité et ouvrir de nouveaux canaux de financement.

Un pari cohérent à un moment où, selon une étude de Boston Consulting Group de 2025, la tokenisation des actifs pourrait représenter 16 000 milliards de dollars d’ici à 2030.

Microsoft en renfort et des promesses concrètes pour les marchés

Le partenariat avec Microsoft Azure n’est pas anodin. Il assure une montée en charge robuste et une sécurité digne des standards bancaires, deux conditions indispensables pour convaincre les régulateurs et rassurer les gérants.

Le choix du cloud présente aussi un atout majeur, notamment la possibilité de traiter rapidement des volumes élevés de transactions. Les bénéfices sont immédiats. Réduction drastique des délais de règlement, capitaux moins immobilisés, liquidité croissante et transparence renforcée. Autant de facteurs qui pourraient attirer des investisseurs encore frileux face aux produits alternatifs.

Mais LSEG joue une autre carte : l’intégration directe des produits tokenisés dans Workspace. Cela met à la disposition des gérants une vitrine numérique connectée aux analystes et aux investisseurs.

En gros, London Stock Exchange Group vient de prendre une longueur d’avance décisive. L’heure est désormais à la consolidation : convaincre plus de fonds, séduire les régulateurs, et surtout inciter la confiance nécessaire autour du projet.

Source : Blommberg

