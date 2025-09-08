Ethereum consolide sous les 4 500 dollars : un ATH en septembre 2025 ?

Ethereum est toujours aux portes des 5 000 dollars. Consolidant toutefois sous les 4 500 dollars, il marque un temps de pause ces derniers jours. Avec une réduction de la volatilité, un mouvement brutal pourrait prendre place dans les semaines à venir pour de nouveaux sommets.

Best Wallet : le portefeuille idéal pour conserver ses ETH

À l’aube de la formation de nouveaux sommets sur ethereum, se traduisant par une croissance du portefeuille pour ceux qui y sont exposés, la conservation des actifs est plus importante que jamais. Dans la DeFi, les hacks de protocoles et les failles techniques se produisent régulièrement, même en 2025 avec une activité intense des groupes situés en Corée du Nord (par exemple, le Lazarus Group).

Opter pour un portefeuille non-custodial est indispensable. Beaucoup d’acteurs se positionnent sur ce créneau. Toutefois, le projet Best Wallet sort très largement du lot en raison d’un écosystème varié, intuitif et sécurisé. Avec l’intégration d’un launchpad, d’un DEX natif et l’intégration d’une soixantaine de blockchains, tout se fait au même endroit.

Vous souhaitez protéger vos ETH ? Optez pour Best Wallet. Toujours en prévente avec son jeton $BEST, c’est l’opportunité de s’exposer à un portefeuille Web 3 en pleine croissance, tout en bénéficiant d’avantages multiples : airdrops, réduction de frais, rendements en staking.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Temps de pause sur ETH : un repos technique pour mieux repartir ?

Pour ethereum, ces derniers jours sont bien plus calmes. Après un rebond de 255 % en quelques mois, et un léger passage à plus de 4 900 dollars, permettant au cours de marquer un ATH, l’heure est à la consolidation des niveaux inférieurs. Pour le moment, les 4 000 dollars tiennent bon (résistance historique).



Sur les trente derniers jours, la TVL d’ethereum est en hausse de 3,47 %, avec une capitalisation des stablecoins qui dépasse désormais les 154 milliards de dollars. Le nombre d’adresses actives se rapproche des 500 000, ce qui indique une croissance sous-jacente de l’activité, résultat d’une institutionnalisation progressive de l’actif, et du déploiement accéléré des RWA sur les dernières semaines, notamment avec ONDO Finance.

Tout l’enjeu réside dans la capacité du cours à se maintenir dans la zone actuelle. Plus longue sera la période de consolidation, plus violante sera la sortie de cette latéralisation. Un passage à plus de 5 000 dollars déboucherait probablement sur un puissant mouvement de liquidations en chaîne. Le biais à long terme reste haussier tant que le cours parviendra à défendre le pivot technique autour des 4 000 dollars. Cette zone doit devenir un véritable support long-terme.

La paire ETH/BTC sur support : une fin d’année optimiste pour les altcoins

Pendant ce temps, ethereum oscille sur une zone importante autour des 0,04BTC. Résistance sur la fin d’année 2024, le rebond ayant été amorcé ces derniers mois permet à ethereum de regagner en crédibilité, tout en faisant émerger des perspectives quant à l’arrivée de la fameuse alt-season, tant attendue par le marché depuis le précédent cycle.

Se maintenant au-dessus d’une confluence de moyenne mobile, le constat sur la paire ETH/USD est le même face à bitcoin. La volatilité est bien plus faible, mais la tendance est toujours haussière. Tant qu’il ne chute pas sous la confluence de l’EMA200 et l’EMA13, la situation restera favorable aux acheteurs avec des creux et sommets ascendants.

Ainsi, quelle est la prochaine étape ? Un rebond sur la zone actuelle, un passage définitif des 0,04BTC, ce qui permettra au cours de prendre finalement la direction des 0,055BTC. Un scénario idéal pour les altcoins. En effet, ces derniers attendant très probablement le passage d’ETH à plus de 5 000 dollars. Si la FED baisse bien les taux d’intérêts d’ici quelques jours, et que bitcoin retourne à plus de 120 000 dollars, la fin d’année risque d’être dans le vert, au plus grand bonheur des spéculateurs.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :