Inflation US expliquée : pourquoi le CPI de juin peut propulser… ou secouer Bitcoin

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Juillet 15, 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Le Consumer Price Index (CPI) est une donnée importante aux États-Unis, elle mesure précisément la variation des prix qu’un consommateur américain paie pour un panier de biens et services. Pourquoi est-il important ? Parce qu’un CPI qui dépasse les attentes de la Fed (la banque centrale américaine) peut entraîner des taux plus élevés (les fameux « rates »). Conséquence ? Une baisse de l’appétit pour le risque et donc pour la paire BTC/ETH. On vous explique.

Le CPI : un coup de pouce pour la crypto

Les chiffres du mois de juin sont assez significatifs :

Le « CPI MoM » (par rapport au mois précédent) enregistre une hausse de +0,3% : un record depuis janvier.

Le « CPI YoY » (par rapport à l’année précédente) est quant à lui à +2,7% : au plus haut depuis février.

Enfin, le « Core CPI » (excluant le prix de la nourriture et de l’énergie) est à +0,2% MoM et +2,9% YoY.

Ces derniers sont alignés avec les attentes et les prévisions du marché. Cela peut être positif, car la Fed est attentive à ces valeurs, une évolution dans le cadre de ses attentes garantit un été sans resserrement supplémentaire. De plus, si le CPI restait dans cette dynamique, elle pourrait être amenée à réduire ses taux au mois de septembre prochain.

L’actuel président de la Fed : Jerome Powell. Crédits : Brendan Smialowski/AFP



Le résultat serait tout à fait bénéfique pour la crypto. On observerait alors une activation des flux sur les ETF Bitcoin/Ethereum. Par ailleurs, le Bitcoin a plutôt réagi favorablement à cette annonce : il regagnait la zone des 117 200 dollars.

Un secteur suspendu aux données techniques

La crypto demeure vulnérable. En cause, l’importance de l’ « Open Interest » et des positions sur levier à des niveaux très élevés (augmentant le risque de liquidations). Les indicateurs techniques montrent que le marché est actuellement en surchauffe : le RSI (Relative Strength Index) penche vers le sur-achat et les « funding rates » sont positifs.

Ce climat favorise des réactions démesurées, et un CPI en dehors des attentes aurait des conséquences importantes. Il pourrait déclencher un phénomène de « flush » (de nombreuses liquidations) en impactant le prix du Bitcoin et de l’Ethereum.

Quand on regarde l’historique, certaines surprises liées à l’annonce des valeurs du CPI ont engendré des retracements de près de 20%. Malgré des données rassurantes pour le mois de juin, les prochains mois devraient être décisifs pour la croissance du secteur.

Faut-il craindre une hausse du CPI ?

Le pire des scénarios serait celui d’un CPI qui continue de grimper : au-delà des 0,3% MoM et des 2,7% YoY. Cela mènerait vers une hausse des rendements obligataires et donc vers une vente agressive des actifs plus risqués (qui seraient bien moins attractifs dans ce contexte).

CPI inflation ticked upwards in June to 2.7% pic.twitter.com/P2FpvkZUDX — Steven Rattner (@SteveRattner) July 15, 2025

Autre risque : celui d’observer une cascade de liquidations. Notamment sur la paire BTC/ETH. Évidemment, un Bitcoin et un Ethereum affaiblis impacteraient l’ensemble des altcoins. La période 2022-2023 constitue un exemple récent de ce genre d’événement. Des surprises inflationnistes avaient déclenché des corrections majeures et pratiquement instantanées.

Un CPI de juin conforme : bullish flag ?

Il est bon de retenir :

Qu’un CPI conforme aux attentes de la Fed agit comme un vent dans le dos des bulls.

Qu’au contraire, un CPI supérieur à ces mêmes attentes entraîne un risque de correction majeure.

Ces données sont donc une sorte de test de sentiment du marché et elles pourraient définir le ton de cette période estivale. En étant conformes, elles viennent soutenir un momentum haussier du Bitcoin et de la plupart des altcoins. Les étoiles semblent peu à peu s’aligner, et le bull run se dessiner pour le monde de la crypto.

Source : Reuters

Sur le même sujet :