IBM lance « Digital Asset Haven » : une plateforme crypto pensée pour les institutions

IBM dévoile Digital Asset Haven, une plateforme destinée aux banques, gouvernements et grands comptes pour émettre, conserver et opérer des actifs numériques sur multi-blockchains. Au menu, custodie, orchestration des transactions, règlement, politiques d’accès et intégrations KYC/AML. Le lancement est annoncé dès le dernier trimestre de l’année 2025, avec une option on-premises début 2026. La couche wallet/custodie s’appuie sur un partenariat avec Dfns et sur les briques confidential computing d’IBM.

IBM sort « Digital Asset Haven », Dfns à bord

IBM présente une boîte à outils clé-en-main qui couvre le cycle de vie d’un actif numérique : création de wallets, règles de signatures, policies par rôle, approbations multi-étapes, puis settlement sur chaînes publiques ou privées. L’objectif : industrialiser des opérations jusqu’ici éclatées entre prestataires, scripts et consoles d’admin, avec une gouvernance unique et auditée.

La société met en avant ses atouts historiques : sécurité matérielle, isolement des clés, attestation des environnements, haute disponibilité issue d’IBM Z / LinuxONE.

Le partenariat avec Dfns apporte la brique MPC/HSM. Elle est pensée pour créer des wallets à l’échelle tout en gardant un contrôle fin des accès. L’ensemble doit s’intégrer aux SI bancaires existants via APIs/SDK.

Pourquoi maintenant : tokenisation, stablecoins, conformité « onshore »

Pour commencer, la demande institutionnelle migre vers des usages concrets : titres tokenisés, stablecoins onshore, dépôts tokenisés, paiements B2B/B2G. Les équipes risques exigent des journaux d’audit, des politiques de séparation des rôles et une traçabilité compatible avec leurs contrôles internes. IBM parie donc que la normalisation de ces briques accélérera les pilotes et réduira les coûts d’intégration.

Par ailleurs, les régulateurs durcissent les attentes : KYC/AML, sanctions, preuves de réserves pour les émetteurs. Une plateforme qui orchestre ces exigences coche des cases clés pour les comités d’audit. C’est le positionnement d’IBM : apporter une infrastructure d’entreprise, plutôt qu’un outil de niche.

Ce que veulent les banques : intégrations propres, gouvernance béton, SLA

Les intégrations doivent être simples et fiables. La plateforme est censée parler le même langage que la trésorerie, les paiements et le cœur bancaire. Puis remonter des informations propres pour le reporting réglementaire. Concrètement, il faut donc des interfaces bien expliquées, un suivi en temps réel quand quelque chose décroche, et des engagements clairs sur la disponibilité et le temps de réponse.

Les clients attendent un contrôle des accès et des signatures, avec des règles qui s’adaptent aux équipes et aux montants. Ils veulent savoir qui a validé une opération, quand, et comment basculer en mode secours si un incident survient. Moins de bricolage, plus de règles lisibles et vérifiables.

La séparation des environnements (dev/test/prod), l’attestation cryptographique des modules et la journalisation non répudiable feront la différence au moment du due diligence. Digital Asset Haven se positionne précisément sur ce triptyque tech, contrôle et conformité.

Digital Asset Haven : de la démo aux déploiements réels en 2026

IBM prévoit d’ouvrir la version SaaS au dernier trimestre 2025. Des démonstrations et des pilotes seront proposés en priorité aux acteurs institutionnels. La cible on-premises suit au deuxième trimestre 2026 pour les clients soumis à des contraintes de souveraineté ou de résidence des données.

Les premiers mois serviront donc de test d’adhérence : capacités multi-chaînes, coûts d’intégration, montée en charge, interopérabilité avec les solutions déjà déployées chez les custodiens et les processeurs.

Reste une réalité, l’exécution décidera du match. Le marché jaugera la couverture effective des blockchains, la simplicité des migrations depuis des wallets existants, la qualité des outils d’audit, et la capacité à naviguer des régimes multi-juridictionnels. Si les pilotes T4 débouchent sur des mises en production dès 2026, IBM pourra imposer un standard d’entreprise sur la pile tokenisation/stablecoins/settlement. À défaut, la concurrence continuera de gagner du terrain au cas par cas.

Source : IBM

