10 % du S&P 500 publie ses résultats : les cryptos sur le point de décoller ?

La saison des résultats bat son plein à Wall Street, cette semaine, environ 10 % des entreprises du S&P 500 vont dévoiler leurs résultats. Des noms bien connus comme Tesla, Netflix, Coca-Cola ou encore Intel. Autant dire que les marchés vont scruter ces publications de très près. Et pour les cryptos ? C’est simple : quand les actions montent, le Bitcoin suit souvent. Alors, est-ce le moment d’un nouveau décollage ?

Résultats S&P 500 : Tesla, Netflix, Coca-Cola sous les projecteurs

Cette semaine, plusieurs poids lourds de la Bourse américaine publient leurs résultats : Tesla, Netflix, Procter & Gamble, Coca-Cola, General Motors, Ford, IBM, Intel… Un joli panel qui couvre à la fois la tech, la conso, l’auto ou encore l’industrie.

Les analystes s’attendent à une belle performance dans l’ensemble, avec une hausse des bénéfices estimée à +9 % au troisième trimestre. Ce serait la plus forte croissance depuis deux ans. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout le ton employé par les dirigeants qui fera la différence : optimisme, prudence, projets pour 2026… Tout compte.

Si ces entreprises rassurent avec des bilans positifs, la confiance pourrait revenir rapidement. À l’inverse, si les résultats déçoivent ou que les perspectives sont floues, les investisseurs pourraient vite repasser en mode “risk-off”.

Pourquoi les marchés actions influencent les cryptos

Depuis le début de l’année, les actions restent le baromètre du risque global. Quand le S&P 500 et le Nasdaq grimpent, l’envie de reprendre du risque revient. Et ça ne s’arrête pas aux actions : les cryptos en profitent aussi.

Corrélation entre le Bitcoin et le S&P 500 en 2025 : les deux marchés évoluent souvent dans le même sens, signe du lien de plus en plus étroit entre crypto et actions américaines.

Une bonne santé des marchés d’actions traditionnelle envoie un signal fort : l’économie tient, les profits montent, et la Fed pourrait maintenir le cap sur les taux. Résultat : les investisseurs se tournent vers des actifs plus volatil, comme le Bitcoin ou l’Ethereum.

Mais attention au double effet. Si les résultats sont trop bons, certains craignent que cela relance l’inflation, et donc que la Fed garde des taux hauts plus longtemps. Dans ce cas, le marché pourrait se tendre. Bref, les réactions sont parfois contre-intuitives, alors prudence.

Inflation, pétrole, immobilier : les chiffres macro de la semaine

Les résultats d’entreprises ne sont pas les seuls éléments à surveiller. Cette semaine est aussi riche en données économiques.

Mercredi, on aura les stocks de pétrole américains, un indicateur indirect mais important pour évaluer les tensions sur l’énergie et l’inflation. Jeudi, ce sont les ventes de logements existants qui seront publiées, un bon reflet de la santé du consommateur US.

Mais le gros morceau, c’est vendredi : l’indice des prix à la consommation (CPI). C’est lui qui dira si l’inflation continue de ralentir. Si le chiffre est bas, les marchés risquent d’embrayer à la hausse, et les cryptos avec. Mais s’il est plus élevé que prévu, le scénario inverse pourrait se produire. Dans tous les cas, ça risque de secouer.

Marché crypto : une reprise possible si Wall Street rassure

Sur le marché crypto, l’ambiance est un peu hésitante. Le Bitcoin tourne autour des 108 000 $, l’Ethereum reste sous les 3 900 $. Après un joli début de mois, les prix sont restés volatil depuis la chute du 10 octobre.

Autre point important : les flux vers les ETF Bitcoin ont beaucoup ralenti. La semaine dernière, les sorties ont dépassé 1,2 milliard de dollars. Une mauvaise passe qui pourrait vite s’inverser si les marchés d’actions repartent de l’avant.

Concrètement, si Wall Street rassure, les ETF crypto, comme l’IBIT de BlackRock, pourraient redevenir attractifs. Et avec eux, tout le marché pourrait retrouver de la vigueur, y compris les altcoins liés à l’IA, à la DeFi ou aux meme coins.

Source : Wall Street Numbers

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

