Hyperliquid corrige après son record, mais l’offre limitée maintient la pression haussière

Après avoir atteint un sommet à 59,38 $, Hyperliquid (HYPE) connaît une légère correction. Mais ses fondamentaux sur l’offre, ainsi que l’accumulation par les gros portefeuilles restent intacts. Certains traders craignent une chute majeure. D’autres estiment que la dynamique haussière pourrait reprendre, portée par la rareté effective des jetons disponibles sur le marché.

HYPE en recul après un pic, supports à surveiller

HYPE a touché son ATH cette semaine avant de reculer de quelques points de pourcentage. Ce recul ramène son cours actuel à environ 55,47 dollars, ce qui montre une phase de consolidation.

Cette baisse ne surprend pas. Après une envolée, les ventes de profit sont naturelles. Elle expose toutefois le token à tester ses niveaux techniques clés. Le support principal est estimé autour de 50 dollars, une zone critique qui, si elle tient, pourrait stopper une chute plus prononcée.

La résistance à surveiller reste pratiquement celle identifiée avant le pic, soit une zone comprise entre 65 et 70 dollars selon les prévisions de plusieurs analystes. Si HYPE parvient à casser nettement cette barrière, la trajectoire pourrait s’élargir significativement. Autrement, la consolidation pourrait durer, voire s’étendre dans une fourchette entre $50 et $60 dollars.

Offre limitée et accumulation persistante

Un des atouts les plus solides de Hyperliquid est l’offre véritablement restreinte. Moins de 30 % du total supply a été débloqué. Cela représente 730 millions de HYPE toujours verrouillés.

En parallèle, les trésoreries DATs détiennent près de 6,811 % du circulating supply, ce qui équivaut à plus de 18,43 millions de jetons. Ces éléments structurent une base de rareté.

Le supply en circulation est de l’ordre de 270,7 millions de tokens comme le montrent les données CoinGecko. La combinaison d’une offre limitée et d’accumulation par les grands portefeuilles réduit la pression vendeuse potentielle. Cela permet au token de mieux absorber les corrections après un ATH. Même si certains investisseurs hésitent après le pic, les whales semblent acheter les replis, ce qui soutient techniquement les prix.

Scénario haussier vs risques à court terme

Si le support à 50 $ tient, le scénario optimiste verrait HYPE grimper à nouveau vers les résistances de 65, voire 70 $. Ce chemin nécessite plusieurs facteurs. Notamment des flux entrants et un volume qui grandissent, et un sentiment global favorable sur les marchés crypto. La cassure d’un seuil de résistance clair pourrait attirer de nouveaux acheteurs et ainsi renforcer le momentum.

À l’inverse, si le support cède, HYPE pourrait redescendre brusquement vers la zone de 44 à 50 dollars. Voire plus bas si les investisseurs réagissent de manière excessive à la correction. Un autre facteur de risque à prendre en compte : certains unlocks programmés dans les mois à venir pourraient injecter du supply additionnel et réduire la rareté perçue. De même, des corrections sur les marchés cryptos ou un recul des capitaux institutionnels pourraient peser lourd.

Perspectives immédiates : où en est la tendance ?

L’offre limitée, l’accumulation par les portefeuilles importants et le soutien institutionnel constituent des signaux encourageants pour ceux qui cherchent des retours au-delà des premiers jours après l’ATH. Mais la correction actuelle rappelle que chaque sommet s’accompagne de doutes.

Les prochains jours seront déterminants. Il faudra suivre les portefeuilles des whales et les annonces macro, et observer les volumes d’échange sur les plateformes. Si les 50 dollars résistent, et si la zone des 65 à 70 dollars est testée sérieusement, Hyperliquid pourrait relancer une extension haussière crédible.

