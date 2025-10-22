Hong Kong, l’Inde et l’Australie disent non aux trésoreries crypto

Les bourses de Hong Kong, d’Inde et d’Australie ferment leurs portes aux entreprises qui veulent stocker massivement du Bitcoin ou de l’Ethereum en trésorerie. Fini les sociétés cotées qui ne font rien d’autre que garder des cryptos en réserve : les régulateurs resserrent la vis, évoquant des risques de spéculation et de manque d’activité réelle. Un coup d’arrêt net pour le modèle des Digital Asset Treasuries (DAT), qui séduit pourtant de plus en plus aux U.S.

Rejet en série pour les sociétés qui thésaurisent des cryptos

Plusieurs bourses asiatiques ont récemment bloqué ou recalé des entreprises qui souhaitaient se transformer en “coffres-forts Bitcoin”. Le but des DAT est simple, investir une grande partie de leurs fonds levés (voire la totalité) dans des cryptos, sans vraie activité économique derrière.

À Hong Kong, le HKEX a rejeté au moins cinq dossiers ces derniers mois. Motif : ces sociétés sont considérées comme des « cash companies », c’est-à-dire des structures qui détiennent uniquement des actifs liquides (comme les cryptos), ce qui les rend non éligibles à la cotation boursière.

En Inde, la BSE a dit non à la société Jetking Infotrain, qui prévoyait d’utiliser son capital pour acheter des actifs numériques (principalement du BTC).

En Australie, l’ASX interdit à toute entreprise cotée de garder plus de 50 % de son bilan en crypto ou actifs équivalents à du cash. Autrement dit, le modèle DAT y est essentiellement impossible.

Pourquoi les régulateurs bloquent ces sociétés crypto ?

Ce durcissement est sous couvert de protéger les investisseurs et de garantir que les entreprises cotées en bourse ont une vraie activité opérationnelle. Pour les autorités, garder uniquement des cryptos en caisse ne constitue ni un business model solide, ni une stratégie durable.

En coulisses, certaines bourses soupçonnent même ces sociétés de vouloir profiter de leur statut de société cotée pour vendre des actions, attirer des fonds, puis faire tourner leur capital sur la volatilité du marché crypto.

Ce n’est pas la crypto qui est visée directement, mais plutôt l’absence de projet clair derrière. En résumé : si vous voulez garder du Bitcoin en caisse, restez hors des marchés boursiers traditionnels… ou tournez-vous vers d’autres juridictions.

Le Japon fait exception et soutient ses Bitcoin Treasuries

Contrairement à ses voisins, le Japon reste très ouvert au modèle DAT. Les sociétés cotées peuvent y détenir du Bitcoin et autres cryptos… Tant qu’elles respectent les règles de transparence et de divulgation imposées par la FSA (Financial Services Agency).

Aujourd’hui, 14 sociétés japonaises sont cotées en tant que DATs, dont Metaplanet, surnommée le “Strategy japonais”. Le pays assume pleinement ce choix. Pour les régulateurs, l’important est d’être transparent avec les investisseurs, pas d’empêcher les sociétés de détenir des actifs numériques.

La fin de l’euphorie pour les “trésoreries Bitcoin” ?

Après l’explosion des DATs en 2024–2025, le marché se retourne. Les actions de ces entreprises ont fortement chuté ces trois derniers mois. Certaines se négociant en dessous de leur valeur nette d’actifs. Autrement dit, même leur Bitcoin ne suffit plus à rassurer les marchés.

Évolution hebdomadaire des flux nets entrants dans les sociétés DAT (Digital Asset Treasuries). On observe plusieurs pics de flux positifs (achats) début février, avril et août 2025, suivis d’un ralentissement marqué à l’automne.

Les analystes de 10x Research parlent carrément de “fin de la magie financière”. Et même Tom Lee, président de BitMine, a reconnu que la bulle des trésoreries crypto pourrait avoir éclaté.

Dernier coup dur en date : l’indice MSCI envisage d’exclure de ses portefeuilles les sociétés dont plus de 50 % des actifs sont en crypto. De quoi assécher les investissements institutionnels dans ce secteur.

Source : Bloomberg, 10x Research

