48 nouvelles trésoreries Bitcoin : 1 755 BTC accumulés par jour, la pénurie approche

En trois mois à peine, 48 nouvelles entreprises ont décidé d’ajouter du Bitcoin à leur trésorerie. Un chiffre record, révélé dans le rapport trimestriel de Bitwise. Au total, 172 sociétés détiennent désormais du Bitcoin. Ensemble, elles accumulent 1 755 BTC par jour, alors que les mineurs n’en produisent que 900. Résultat : la pression monte doucement sur l’offre disponible. Certains parlent déjà d’une pénurie à venir.

Les entreprises passent à la caisse : le Bitcoin entre dans les bilans

Parmi les gros détenteurs, on retrouve les habitués. Strategy, le champion de la stratégie long terme, détient désormais 640 250 BTC. Juste derrière, Marathon Digital grimpe à 53 250 BTC. Et derrière eux, des dizaines de sociétés font discrètement leur entrée dans le club des trésoriers Bitcoin.

MicroStrategy reste le plus grand détenteur de Bitcoin au monde, loin devant Marathon Digital et les autres sociétés du top 10.

Selon les données de BitcoinTreasuries.net, la valeur totale de tous ces avoirs dépasse aujourd’hui 117 milliards de dollars, en hausse de 28 % sur un trimestre. Au total, près de 3,9 millions de BTC sont aujourd’hui stockés dans des trésoreries d’entreprises, d’États et de fonds, soit environ 19 % de l’offre totale.

Une accumulation géante… mais discrète

Ce qui est frappant, c’est que cette accumulation ne se voit pas tout de suite dans les prix. Et pour cause : la majorité des achats se fait over-the-counter (OTC). Autrement dit, en dehors des plateformes classiques, pour éviter de créer de la volatilité.

Mais si ça ne se voit pas dans les carnets d’ordres, ça aspire quand même l’offre. En parallèle, les ETF Bitcoin au comptant continuent de collecter des milliards. Rien que la semaine dernière, ils ont enregistré 2,71 milliards de dollars d’entrées. Une dynamique qui commence à peser sur l’équilibre du marché.

Pourquoi les grandes boîtes misent gros sur le Bitcoin

Ce mouvement n’a rien d’un simple coup de poker. Pour Rachael Lucas, analyste chez BTC Markets, ces entreprises ne cherchent pas un “pump” rapide, mais prennent une décision stratégique de long terme.

Le Bitcoin est perçu comme une réserve de valeur numérique, un outil de diversification face à l’inflation ou à l’instabilité monétaire. Et avec les ETF, les services de garde institutionnels et une meilleure clarté juridique, tout devient plus simple pour les trésoriers d’entreprise. Bref, le BTC devient sérieux.

1 755 BTC achetés par jour : vers une vraie pénurie ?

Le calcul est simple : 1 755 BTC achetés chaque jour par les entreprises, pour seulement 900 produits par les mineurs. Il y a clairement un déséquilibre qui se creuse. Moins de BTC circulent sur les plateformes, plus il devient difficile d’en acheter sans faire monter le prix.

Edward Carroll, de MHC Digital Group, explique à Coin Telegraph qu’il voit dans cette tendance une pression haussière durable. Si ça continue comme ça, les prochains acheteurs devront payer beaucoup plus cher. Car une chose est sûre : le stock de BTC n’est pas infini… et beaucoup ne veulent plus vendre.

Le Bitcoin devient adulte : place à un marché institutionnel

Ce qu’on observe, c’est une vraie transformation du marché. Le Bitcoin sort de son image d’actif marginal ou spéculatif. Il s’impose peu à peu comme une classe d’actifs à part entière, intégrée dans les stratégies de trésorerie des entreprises.

Et ce n’est que le début. Si cette dynamique continue, la prochaine grande vague haussière ne viendra peut-être pas des particuliers… mais des bilans comptables d’entreprise. Et dans ce cas-là, il y aura peut-être trop peu de BTC pour trop de monde.

Source : BitcoinTreasuries.net

