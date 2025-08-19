Circle rachète Malachite pour propulser Arc, sa blockchain stablecoin

L’écosystème des stablecoins connaît une nouvelle étape stratégique. Circle, l’émetteur de l’USDC, a annoncé l’acquisition de Malachite, un moteur de consensus Byzantine Fault Tolerant (BFT) développé par Informal Systems. Cette technologie, basée sur l’algorithme Tendermint, sera au cœur d’Arc, la nouvelle blockchain de couche 1 que Circle destine à la finance des stablecoins.

Une acquisition technologique pour bâtir une infrastructure mondiale

Avec Malachite, Circle se dote d’un moteur de consensus modulaire, pensé pour offrir performance, sécurité et fiabilité. Concrètement, cette base flexible permet d’adapter la blockchain à différents cas d’usage tout en renforçant la résilience du réseau.

From our incubator to @circle's @arc blockchain – here's the story behind Malachite and how this validates our model of building transformative tech. — Informal Systems 🌱 (@informalinc) August 12, 2025

Cependant, l’opération ne se limite pas à une simple intégration logicielle. Neuf membres clés d’Informal Systems rejoignent Circle afin d’accélérer le développement d’Arc. Ce transfert de talents illustre l’ambition de Circle : construire une blockchain capable de rivaliser avec les infrastructures financières traditionnelles en termes de rapidité et de confiance.

Autre élément majeur, le dépôt du code reste open source sous licence Apache 2.0. Ainsi, développeurs et acteurs du secteur pourront continuer à exploiter et améliorer Malachite. Ce choix témoigne d’une volonté de transparence et d’ouverture, renforçant la crédibilité de Circle auprès de la communauté blockchain.

Arc : une blockchain taillée pour la finance des stablecoins

Arc n’est pas une blockchain généraliste parmi d’autres. Elle a été conçue spécifiquement pour répondre aux besoins de la finance des stablecoins. L’objectif est clair : réduire drastiquement les frictions dans les paiements transfrontaliers et positionner l’USDC comme le standard du dollar numérique.

À ce titre, Circle mise sur un marché en pleine expansion. Les analystes estiment que la capitalisation des stablecoins pourrait atteindre 1 trillion de dollars dans les prochaines années. Dans cette perspective, disposer d’une blockchain optimisée uniquement pour ce cas d’usage représente un avantage compétitif considérable.

Le lancement du testnet d’Arc est prévu pour la fin 2025, ouvrant la voie à une phase de tests grandeur nature. Cette échéance sera scrutée de près, car elle permettra de mesurer la capacité réelle de Circle à tenir ses promesses en matière de performance et de scalabilité.

Une stratégie pour concurrencer Tether et les banques centrales

Cette acquisition confirme la stratégie offensive de Circle. Depuis plusieurs années, l’entreprise cherche à imposer l’USDC comme une alternative crédible au cash numérique. Or, la concurrence est rude. Tether (USDT) conserve une domination historique, tandis que de nouveaux entrants comme PayPal ou encore les banques centrales avec leurs projets de monnaies numériques (CBDC) avancent leurs pions.

En lançant Arc, Circle franchit une étape supplémentaire : ne plus dépendre d’infrastructures tierces et contrôler sa propre blockchain. Cette autonomie pourrait se révéler déterminante, notamment face aux risques de régulation renforcée sur les réseaux publics existants.

Introducing Arc, the home for stablecoin finance.@Arc is an open Layer-1 blockchain purpose-built to drive the next chapter of financial innovation powered by stablecoins.



Designed to provide an enterprise-grade foundation for payments, FX, and capital markets, Arc delivers… pic.twitter.com/Z8FHUls1xY — Circle (@circle) August 12, 2025

De plus, Circle adopte une approche “infrastructure first”. Plutôt que de multiplier les partenariats opportunistes, la société investit dans les fondations techniques de son écosystème. Cette vision rappelle la trajectoire des grandes plateformes Web2 qui ont bâti leur succès sur un socle technologique solide.

Vers une nouvelle génération de blockchains spécialisées

Au-delà du cas Circle, cette opération illustre une tendance plus large : les émetteurs de stablecoins créent leurs propres blockchains dédiées. En effet, les besoins en performance, en sécurité et en conformité sont tels qu’il devient difficile de les satisfaire sur des réseaux généralistes déjà saturés.

Arc pourrait donc devenir une référence dans une nouvelle génération de blockchains verticalisées. Si le pari est réussi, l’écosystème crypto assistera à une redéfinition des rapports de force, où les infrastructures spécialisées remplaceront progressivement les modèles universels.

En d’autres termes, Circle ne cherche pas seulement à améliorer ses produits : il ambitionne de façonner les rails financiers du futur.

Sources : PR Newswire

Pour aller plus loin sur le sujet :