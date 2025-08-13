Stripe développe secrètement sa propre blockchain

Stripe franchit une nouvelle étape dans sa stratégie crypto avec un projet jusqu’ici gardé confidentiel : Tempo, une blockchain de couche 1 (Layer 1) développée en collaboration avec Paradigm, fonds d’investissement de premier plan dans le Web3. Alors que le marché des paiements blockchain explose, ce projet ambitionne de conjuguer rapidité, fiabilité et frais réduits, tout en offrant une compatibilité avec l’écosystème Ethereum pour faciliter l’adoption par les développeurs.

Un développement discret mais hautement stratégique

Pour l’instant, le développement de Tempo se déroule en mode furtif, avec une petite équipe d’environ cinq personnes. Cependant, cette taille réduite ne diminue en rien l’ambition de Stripe. En effet, cette initiative s’inscrit dans la continuité d’une stratégie plus large, déjà marquée par deux acquisitions majeures :

Bridge , plateforme d’infrastructure de stablecoins rachetée pour 1,1 milliard de dollars en octobre 2024.

, plateforme d’infrastructure de stablecoins rachetée pour 1,1 milliard de dollars en octobre 2024. Privy, start-up spécialisée dans les portefeuilles cryptographiques, acquise en juin 2025.

Ainsi, en intégrant ces nouvelles briques technologiques à Tempo, Stripe entend maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur : de l’émission des tokens jusqu’au règlement des transactions. Ce contrôle complet lui permettrait de proposer une expérience fluide et optimisée, capable de rivaliser non seulement avec d’autres blockchains, mais aussi avec les systèmes de paiement traditionnels.

Une architecture pensée pour l’adoption

Contrairement à de nombreuses solutions qui s’appuient sur Ethereum ou d’autres protocoles existants, Tempo sera une blockchain indépendante. Ce choix stratégique lui offre une marge de manœuvre totale pour optimiser le protocole selon les besoins spécifiques des paiements.

Néanmoins, Stripe a décidé de maintenir la compatibilité avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM). Cette décision constitue un atout majeur : les développeurs déjà familiers avec Ethereum pourront migrer ou déployer leurs applications sur Tempo sans réécrire entièrement leur code, ce qui réduit considérablement les barrières à l’entrée.

En conséquence, Tempo mise sur trois leviers fondamentaux :

La vitesse, avec des transactions quasi instantanées. La fiabilité, grâce à un consensus robuste et sécurisé. Des coûts réduits, notamment grâce à l’utilisation native des stablecoins pour le paiement des frais (gas), assurant ainsi des coûts prévisibles et stables.

Le stablecoin, pilier de la stratégie

Les stablecoins sont devenus en quelques années un maillon essentiel des paiements numériques. Non seulement ils facilitent les échanges entre monnaies fiat et crypto, mais ils permettent également des transactions transfrontalières plus rapides et moins coûteuses.

Or, l’adoption massive de ces actifs s’accélère depuis la mise en place d’un cadre réglementaire plus clair aux États-Unis, en particulier avec le GENIUS Act, qui sécurise leur usage et rassure les entreprises.

C’est dans ce contexte que Stripe positionne Tempo comme une alternative crédible aux réseaux bancaires internationaux tels que SWIFT. En capitalisant sur la stabilité des stablecoins et sur une infrastructure technique optimisée, l’entreprise pourrait capter une part significative du marché des paiements B2B et B2C à l’échelle mondiale.

Un marché colossal et un partenaire de poids

Le marché mondial des paiements en stablecoins se chiffre déjà à plusieurs centaines de milliards de dollars, avec des prévisions de croissance soutenue pour les prochaines années. Ainsi, Stripe, valorisée à environ 92 milliards de dollars, dispose d’atouts considérables :

Une base de clients internationale.

Une expertise éprouvée dans les solutions de paiement en ligne.

Désormais, une infrastructure blockchain sur mesure.

Par ailleurs, l’association avec Paradigm renforce la crédibilité du projet. Ce fonds a déjà soutenu des acteurs majeurs tels qu’Uniswap, Coinbase ou Optimism, et son réseau pourrait ouvrir à Tempo les portes de collaborations stratégiques, d’investisseurs institutionnels et de synergies avec d’autres protocoles.

Vers un changement de paradigme dans les paiements ?

Si Tempo parvient à tenir ses promesses en matière de performance, de sécurité et d’adoption, Stripe pourrait bien redéfinir les standards des paiements blockchain. Plutôt que de viser tous les usages possibles, l’entreprise se concentre sur un segment précis – les transactions en stablecoins – et cherche à l’optimiser au maximum.

Les prochains mois seront déterminants : la phase publique de développement permettra de mesurer l’adhésion des développeurs, la capacité du réseau à gérer un volume massif de transactions et la compétitivité des frais face aux solutions existantes.

En définitive, avec Tempo, Stripe ne se contente pas d’intégrer la blockchain à son offre ; elle ambitionne de façonner l’infrastructure de paiement du Web3. Et dans un secteur où la vitesse, la transparence et la confiance sont devenues indispensables, cette approche pourrait bien propulser l’entreprise au rang de leader incontournable de la finance numérique.

