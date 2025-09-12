Gemini lève 425 millions de dollars : une IPO qui s’annonce explosive

Nouvelle levée de fonds favorable à l’industrie crypto ? La bourse américaine est en plein dans son processus d’introduction en bourse (IPO). D’après les informations rapportées, cela se présage plutôt bien pour les fondateurs. Prêt à suivre la même dynamique que Circle ? Voyons les points forts de l’entrepris et les attentes des marchés financiers à ce jour.

Une IPO qui fonctionne : Gemini va lever un montant record

Fondée par les jumeaux Winklevoss, Gemini est parvenu à lever pour un montant qui dépasserait les 450 millions de dollars, mais le montant maximal serait fixé à 425 millions de dollars. Cela représente au total 15,2 millions d’actions à 28 dollars l’unité, ce qui est au-delà de la fourchette initiale allant de 24 à 26 dollars. Un signal favorable à une belle entrée en bourse pour la plateforme américaine.

GEMINI IPO IS 20 TIMES OVERSUBSCRIBED AND SET TO RAISE OVER $450M



WHOS TRADING THIS IPO ON LAUNCH? https://t.co/KnhTHUwXiE pic.twitter.com/06VtkUm7l6 — 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) September 12, 2025

Les informations rapportées par Reuters tablent sur une valorisation non dilué de 3,33 milliards de dollars. Avec une demande qui fut 20 fois supérieure aux attentes, le Nasdaq aurait réalisé un investissement privé à hauteur de 50 millions de dollars. Un partenariat serait également mis en place, visant à l’intégration de services de custody et staking pour des clients institutionnels.

Le marché s’attend à des performances comparables à Circle ?

La situation financière de Gemini est plutôt mitigée. Introduite ce vendredi 12 septembre sur le Nasdaq Global Select Market, les actions sont disponibles avec le ticker $GEMI. Sur le première semestre de 2025, Gemini a enregistré des pertes nettes qui s’élèvent à plus de 282,5 millions de dollars, alors qu’elles étaient de 41 millions en 2024.

Malgré une croissance de 50 % du volume de trading, avec 87 % de clients institutionnels, la marge brute reste globalement faible. Toutefois, de telles performances ne présage en rien un impact négatif sur le cours du $GEMI.

Bien que n’ayons pas de visibilité sur la dynamique que connaître l’entreprise sur le Nasdaq d’ici les prochains semaines, il faudra surveiller attentivement la situation. La levée de fonds menée par Gemini est le signe d’un intérêt solide à long terme. Avec l’adoption progressive des institutionnels pour le marché, le GENIUS Act, l’implication pro-active de la SEC et l’intérêt croissant des acteurs bancaires pour les RWA, $GEMI pourrait enregistrer une belle fin d’année.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

