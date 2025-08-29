Gucci accepte maintenant le Dogecoin et l’Ethereum comme moyen de paiement

A partir d’aujourd’hui, Gucci permet à ses clients de régler leurs achats en Ethereum (ETH) et Dogecoin (DOGE) dans certaines de ses boutiques américaines. Une annonce qui fait l’effet d’une bombe dans le monde du luxe… et de la crypto. En s’ouvrant à ces deux altcoins emblématiques, la maison italienne confirme son rôle de pionnière dans l’univers Web3. L’objectif étant de séduire une nouvelle génération de consommateurs « jeunes, connectés et crypto-friendly ».

Ethereum et Dogecoin officiellement acceptés en magasin

Gucci a choisi de commencer ce nouveau virage dans plusieurs points de vente aux États-Unis, dont les emplacements exacts n’ont pas été tous révélés. Les paiements se font via des partenaires comme Coinbase Commerce, Binance Pay ou encore Lyzi, garantissant facilité et sécurité.

Pendant des années, on entendait partout que « la crypto, ça sert à rien ». Que c’était juste de la spéculation, un truc pour traders et geeks. Mais aujourd’hui, pouvoir acheter un sac Gucci en Ethereum ou Dogecoin, c’est la preuve que tout change…

GUCCI NOW ACCEPTS PAYMENTS IN CRYPTOCURRENCIES INCLUDING $ETH AND $DOGE AT SELECT U.S. STORES! pic.twitter.com/4Lx23Qjwth — Crypto Rover (@rovercrc) August 29, 2025

Si le choix d’Ethereum paraît évident, tant le jeton est devenu central dans les usages Web3, celui du Dogecoin peut surprendre. Pourtant, ce « meme coin » est l’un des plus populaires auprès de la Gen Z. Porté par une communauté massive (et Elon Musk), le DOGE est aujourd’hui un vrai moyen de paiement dans le monde du luxe.

Gucci, pionnier du luxe crypto depuis 2022

Ce n’est pas la première fois que Gucci expérimente les paiements en crypto. En mai 2022, la marque avait déjà lancé un test dans cinq boutiques aux États-Unis, acceptant une dizaine de cryptos comme le Bitcoin, le Litecoin ou encore le Shiba Inu. Une première dans le secteur du luxe.

À l’époque, les clients recevaient un lien de paiement par e-mail avec un QR code à scanner via leur portefeuille crypto. C’était rudimentaire certes, mais visionnaire. Aujourd’hui, le système est beaucoup plus fluide, et l’offre se concentre sur les cryptos les plus connues et utilisées.

Une stratégie claire : attirer les jeunes tech-savvy

En acceptant les paiements en crypto, Gucci ne cherche pas simplement à faire le buzz. La marque vise une clientèle jeune, « branchée tech », et souvent très présente sur les réseaux sociaux. Une cible qui détient parfois des belles petite fortunes en crypto, et qui préfère dépenser directement en actifs numériques.

Au-delà du paiement, Gucci s’est aussi aventurée dans le monde des NFT (SuperGucci, Gucci Grail) et du métavers, avec l’achat de terrain dans The Sandbox. Ce choix d’accepter ETH et DOGE s’inscrit donc dans une stratégie globale de la marque, qui cherche a s’adapter au Web 3.0.

Le luxe et la crypto : une alliance qui se renforce

Gucci n’est pas la seule marque de luxe à s’intéresser aux cryptomonnaies. Tag Heuer, Balenciaga ou encore Off-White ont déjà expérimenté les paiements en crypto dans certains marchés. Mais Gucci reste l’une des plus régulières et audacieuses dans ses initiatives.

En acceptant officiellement DOGE et ETH, Gucci envoie un message clair à l’industrie : la crypto n’est plus un gadget, c’est une nouvelle norme. Même si, pour l’instant, ces options de paiement ne sont disponibles qu’aux États-Unis, elles pourraient s’étendre rapidement à d’autres régions si le test est concluant.

Ce premier pas pourrait vite s’élargir à d’autres cryptos et à d’autres régions du monde. On peut imaginer l’arrivée de Bitcoin, USDC ou USDT comme moyens de paiement dans les prochains mois, et pourquoi pas une généralisation en Europe et au Moyen-Orient.

Pour les cryptos, c’est une victoire symbolique. Ethereum gagne encore en légitimité en devenant un outil de paiement accepté par une marque de luxe internationale. Et Dogecoin, souvent tourné en dérision, prouve qu’il peut séduire bien au-delà de la sphère memecoin.

