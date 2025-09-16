BTC $115,563.20 0.62%
Prédictions de prix

LIVE : FOMC Fed, baisse des taux, ETF XRP, prédiction memecoins, PumpFun..

Jürgen Hoffmann
Jürgen Hoffmann
Le FOMC approche à toute vitesse. Se tenant le mercredi 17 septembre, les prédictions des banques commerciales et gestionnaires de fonds se multiplient. Par exemple, JPM estime qu’il n’y a qu’un pourcent de chance que les taux augmentent. Ceux-ci s’élèvent à 7,5 % pour une baisse de taux supérieure à 0,25 bps (donc, 0,50 bps).

Dans sa globalité, le marché s’attente à une première baisse de 0,25 bps. Est-ce déjà intégré dans le cours des cryptomonnaies ? « Sell the news » en approche pour les marchés ? Pendant que les spéculations se multiplient, la SEC pourrait donner plus rapidement que prévu son approbation.

ETF XRP et Meta Pumpfun : un marché chargé ce mois de septembre

Selon Eric Balchunas, analyste Bloomberg, l’ETF XRP et l’ETF spot DOGE pourraient être approuvés dès ce jeudi 18 septembre. Un phénomène idéal qui pourrait faire décoller des projets parallèles, notamment le memecoin MaxiDoge, actuellement en prévente.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

En parallèle, bitcoin défend les 115 000 dollars et les memecoins reviennent en force. Avec un ATH $PUMP à plus de 0,08 dollar, une nouvelle meta des stream memecoins émerge. Ainsi, si BTC et ETH marquent de nouveaux sommets, cette tendance devrait s’accélérer. Vous souhaitez rester au fait de l’actualité. Restez à nos côtés et découvrez notre couverture en temps réel des dernières actualités de l’industrie crypto.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

