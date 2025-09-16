LIVE : FOMC Fed, baisse des taux, ETF XRP, prédiction memecoins, PumpFun..

Le FOMC approche à toute vitesse. Se tenant le mercredi 17 septembre, les prédictions des banques commerciales et gestionnaires de fonds se multiplient. Par exemple, JPM estime qu’il n’y a qu’un pourcent de chance que les taux augmentent. Ceux-ci s’élèvent à 7,5 % pour une baisse de taux supérieure à 0,25 bps (donc, 0,50 bps).

JPM FOMC odds. Two stand out:



1% chance of a rate hike. This would confirm the Fed was never actually independent but is driven by whoever occupies the White House.



7.5% chance of 50bps rate cut. Market could drop 1.5% or rise 1.5% pic.twitter.com/1c3fR13XvJ — zerohedge (@zerohedge) September 16, 2025

Dans sa globalité, le marché s’attente à une première baisse de 0,25 bps. Est-ce déjà intégré dans le cours des cryptomonnaies ? « Sell the news » en approche pour les marchés ? Pendant que les spéculations se multiplient, la SEC pourrait donner plus rapidement que prévu son approbation.

ETF XRP et Meta Pumpfun : un marché chargé ce mois de septembre

Selon Eric Balchunas, analyste Bloomberg, l’ETF XRP et l’ETF spot DOGE pourraient être approuvés dès ce jeudi 18 septembre. Un phénomène idéal qui pourrait faire décoller des projets parallèles, notamment le memecoin MaxiDoge, actuellement en prévente.

En parallèle, bitcoin défend les 115 000 dollars et les memecoins reviennent en force. Avec un ATH $PUMP à plus de 0,08 dollar, une nouvelle meta des stream memecoins émerge. Ainsi, si BTC et ETH marquent de nouveaux sommets, cette tendance devrait s’accélérer. Vous souhaitez rester au fait de l’actualité. Restez à nos côtés et découvrez notre couverture en temps réel des dernières actualités de l’industrie crypto.

