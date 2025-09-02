Ces deux baleines empêchent le prochain ATH BTC : Notre analyse

Maintenant que le Bitcoin crée timidement un nouvel élan à la hausse, il semblerait que deux trouble-fêtes ne l’entendent pas de cette oreille. En effet, l’analyse des flux on-chain révèle une nouvelle qui devrait ravir les crypto-enthousiastes. Mais paradoxalement, elle génère également beaucoup de frustration surtout chez les particuliers. En fait, ce n’est pas un manque d’intérêt qui fait baisser le cours du Bitcoin ; il faut simplement se débarrasser des deux baleines suivantes.

Bitcoin vers un nouvel élan

Après une chute en dessous de 108 000$ ces derniers jours, le Bitcoin vient de reprendre une légère marche vers 112 000$ aujourd’hui. Cela dit, pour plusieurs analystes, ce mouvement devrait être bien plus rapide avec une vision claire sur le prochain ATH.

Mais c’est sans compter sur la pression vendeuse de deux baleines particulières. Ces deux géants liquident d’importants lot de BTC à une fréquence élevée, renforçant encore plus la pression vendeuse. Et ce, aussi bien sur le marché principal que sur celui des produits dérivés.

D’ailleurs, pour David Bailey, CEO de Nakamoto, ces deux sont aujourd’hui, le seul frein à un BTC à 150 000 $. Dès lors que le marché arrive à les assimiler, la suite du chemin ne devrait être qu’une ascension.

https://twitter.com/DavidFBailey/status/1962717700322664601

Les ventes massives qui font tanguer le BTC

Les chiffres parlent sont sans équivoque. Le 24 Août dernier, l’un de ces mastodontes a vendu 24 000 BTC, soit près de 2,7 milliards de dollars. Une liquidation brusque qui a suffi à provoquer une plongée rapide en l’espace de quelques minutes. En conséquence, plus de 500 millions $ d’ordre de liquidations sur des positions à effet de levier ont été automatiquement exécutées.

Or quelques jours plus tôt, un autre portefeuille dormant depuis plus de cinq ans avait déjà ébranler le marché. Réapparaissant soudainement, il effectue une rotation massive vers l’Ether à partir de ses avoir en Bitcoin. Résultat des courses, 4 milliards $ de BTC vendus via la plateforme décentralisée Hyperliquid et une baisse quasi immédiate du cours de la crypto.

Si le Fear & Greed indice en est aujourd’hui à la zone Peur, c’est en partie de leurs faits. Ces transactions successives ont en effet, alimenté un climat de méfiance et renforcés la nervosité des investisseurs.

Un potentiel de hausse intact

Mais en filigrane, cette situation est porteuse d’une perspective largement positive une fois ces ventes absorbées. En effet, le prix du Bitcoin ne chute pas par manque de conviction. Par conséquent, une fois que le marché aura absorbé cette liquidité, son cours ne pourrait que repartir à la hausse, tout chose étant égale par ailleurs.

D’autant plus que l’intérêt institutionnel autour de ce dernier ne cesse de croître. Dans ce contexte, un BTC à 150 000$ d’ici la fin de l’année semble tout à fait plausible. Le cas échéant, cela représenterait une hausse de 36% environ pour un Bitcoin valant approximativement 110K au moment où ces lignes sont écrites.

Des experts comme Steven McClurg partagent d’ailleurs, cette lecture optimiste. Pour le CEO de Canary Capital, il y a 50% de chance que le BTC atteigne 140 000 et 150 000 $ avant le prochain bear market.

Plus ambitieux encore, Alex Thorn de Galaxy Digital table sur 180 000 $ d’ici fin 2025. Et certains, comme Arthur Hayes (BitMEX) ou Tom Lee (Fundstrat), évoquent même un scénario à 250 000 $.

Notre analyse : un marché sous contrainte mais solide et en pré-explosion

Ces deux baleines freinent clairement la progression actuelle. Leurs ventes créent des secousses, accentuées par l’effet de levier sur les marchés dérivés. Mais la réaction du marché reste révélatrice de sa maturité. Malgré plusieurs milliards déversés, le BTC tient toujours au-dessus de 110 000 $.

Cela traduit une demande structurelle forte, notamment portée par les institutionnels. Les ETF, les trésoreries d’entreprises et les investisseurs long terme absorbent une partie de cette pression. À court terme, la volatilité restera élevée tant que les baleines n’auront pas achevé leurs ventes. Mais à moyen terme, le chemin se dégagera probablement et avec une forte probabilité d’ATH une fois ce poids levé.

En clair, la patience est la clé. Les baleines dictent encore le tempo, mais l’histoire montre que leurs vagues finissent toujours par s’éteindre. Ensuite, Bitcoin reprend sa route, et souvent plus haut qu’imaginé.

