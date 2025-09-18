LIVE : Baisse des taux, ETF XRP, croissance RLUSD, prédictions bitcoin et ethereum…

C’est officiel. Le mercredi 17 septembre, la FED s’est prononcé dans le cadre du FOMC, annonçant une première baisse des taux à hauteur de 0,25 bps. D’après les données rapportées par Holger Zschaepitz, les marchés anticipent 2,5 baisses supplémentaires d’ici la fin d’année.

Avec un marché de l’emploi qui est dégradé, malgré les risques en matière d’inflation, la politique monétaire devient accommodante pour soutenir l’économie, ce qui devrait impacter de manière positive les marchés financiers et les cryptomonnaies.

Avec un rebond sur bitcoin et ethereum, d’autres projets comme Ripple accélèrent également le rythme et mènent de nouveaux partenariats. Ce dernier s’est associé avec Franklin Templeton et DBS pour des solutions de trading et de prêt alimentés par de la tokenisation et le stablecoin $RLUSD.

À long terme, c’est une très bonne nouvelle pour XRP qui, plus globalement, n’est pas le seul altcoin à rebondir en cette fin d’année. Ainsi, en cette période riche en actualité, nous vous invitons à rester à nos côtés : couverture de l’actualité en temps réel, prédiction d’actifs. Restez au fait des informations les plus importantes de l’industrie.

Pour aller plus loin sur le sujet :