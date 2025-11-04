Explosion Zcash : les investisseurs fuient la visibilité, +80 % sur les privacy coins

Au début, l’on pensait à un simple sursaut dû à la spéculation, mais ce mouvement est en train de démontrer la solidité de son élan. Les privacy coins signent leur grand retour. Portés par Zcash, dont le prix a bondi de plus de 80 % en quelques jours, ces jetons misent sur une valeur oubliée du Web3.

Le retour du besoin d’anonymat

Le marché crypto est toujours en proie à l’hésitation et l’incertitude. Mais dans ce climat de tension, les privacy coins (ces cryptomonnaies centrées sur la confidentialité) flambent. Les lièvres de cette course : Zcash (ZEC) et Dash (DASH). Deux vétérans de l’écosystème que beaucoup pensaient relégués au passé.

En une semaine, la valorisation de ce marché spécifique fait un saut spectaculaire atteignant même le seuil de 24 milliards de dollars avant un léger repli. Pour une petite mise en perspective, le marché global de la crypto enregistrait une baisse de 4% sur la même période. La performance s’inscrit donc à contre-courant d’une industrie de plus en plus régulée.

Zcash, le “Bitcoin chiffré”

A la tête de la percée, on retrouve Zcash dont le cours a dépassé les 408 $. Un sommet qui n’a plus été atteint depuis huit ans. Lancé en 2016, ZEC s’est toujours proposé en alternative véritablement confidentielle au Bitcoin.

Son protocole introduit un concept déjà révolutionnaire pour l’époque et qui connaît un regain d’intérêt aujourd’hui notamment avec Ethereum. Les zk-SNARKs, une technologie de “preuve à connaissance nulle” qui permet de valider des transactions sans la moindre info sur le montant, l’expéditeur ou encore le destinataire.

Aujourd’hui, la confidentialité signe son grand retour dans le débat public crypto. Ainsi pour Jake Kennis, ce facteur est désormais une réelle nécessité. Zcash, dit-il, incarne cette idée d’un Bitcoin crypté. Une solution offrant les mêmes garanties de rareté et de sécurité, mais sans l’exposition publique de la blockchain traditionnelle.

Son modèle proof-of-work reste inchangé, avec une offre maximale de 21 millions de jetons. D’où son attrait renforcé auprès des investisseurs en quête de rareté.

L’effet Arthur Hayes et la flambée spéculative

La dernière envolée de Zcash ne s’explique pas uniquement par la technologie. Elle a aussi été alimentée par un nom bien connu du secteur : Arthur Hayes, co-fondateur de BitMEX.

C’est lors d’une des boutades dont il a le secret sur X qu’il prédit un ZEC à 10 000 $. Les réseaux sociaux se sont rapidement saisies de l’annonce et la viralité a fait son petit bonhomme de chemin jusqu’aux marchés. Dans les heures qui ont suivies, Zcash est passé de 272 à plus de 355 dollars. Aujourd’hui, le prix du jeton oscille autour de 410$ et son élan, encore loin de s’estomper.

Même si cette projection reste hautement spéculative, elle a ravivé l’intérêt pour une catégorie d’actifs souvent ignorée par les investisseurs institutionnels. Zcash a même, l’espace de quelques heures, dépassé Monero en valorisation, symbole d’un retour en grâce des cryptos anonymes.

Pourquoi maintenant ?

Le regain de popularité des privacy coins s’inscrit dans un contexte de surveillance numérique croissante. Entre la régulation des stablecoins, le suivi accru des adresses par les autorités et la montée en puissance des CBDC, la confidentialité financière est redevenue un sujet central.

Pour de nombreux investisseurs, détenir une monnaie totalement traçable n’a plus rien d’attrayant. Zcash, Dash ou Monero font la promesse inverse. Des échanges libres, chiffrés et souverains, sans l’intermédiaire d’un organisme tiers.

Les experts notent également que les améliorations techniques récentes ont simplifié l’accès à la confidentialité. Il s’agit notamment de l’expansion du Zashi Wallet pour les transactions protégées et l’intégration à l’écosystème Solana. Aujourd’hui, le privacy coins se sont nettement améliorés en termes d’accessibilité. Ce n’est plus la chasse gardée des initiés et cela change tout.

