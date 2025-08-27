Ethereum vers les 5 000 $ : les flux explosent, les acheteurs reprennent l’avantage

Ethereum a repris des couleurs. Depuis plusieurs séances, le cours tient au-dessus des 4 500 dollars. Dans le sillage, les ETF attirent des montants record et réveillent l’appétit institutionnel. Un cocktail qui remet la barre des 5 000 dollars dans toutes les têtes. Les vendeurs reculent, les acheteurs imposent le tempo.

Des flux massifs qui changent la donne

Les entrées dans les ETF Ethereum ont franchi des niveaux historiques, plus d’un milliard de dollars en quelques jours. BlackRock et Fidelity ont pris une place de choix dans ces achats. Résultat : Ethereum redevient une position sérieuse pour les grands gestionnaires, après plusieurs semaines marquées par la nervosité.

Certaines entreprises ont même annoncé avoir ajouté de l’ETH à leurs caisses. Ce geste reste symbolique par la taille, mais il dit quelque chose : l’actif commence à être considéré comme une réserve crédible. Ajoutons à cela une offre qui se contracte sur les plateformes, les investisseurs gardant leurs jetons hors des exchanges, et l’image est claire : la pression s’installe côté acheteurs.

Ce flux n’a rien d’un feu de paille. Il s’étale, se confirme et s’intègre dans des mandats qui cherchent du rendement on-chain sans renoncer à la liquidité. En d’autres termes : une rotation assumée vers des expositions qui combinent potentiel et revenus, là où le bitcoin reste surtout perçu comme réserve.

On-chain et technique : les signaux s’alignent

Les chiffres du réseau confirment la tendance. La DeFi redémarre, la valeur totale verrouillée grimpe, les stablecoins continuent d’affluer. Ethereum reprend son rôle de socle de la finance décentralisée.

Sur les graphiques, même constat. La cassure des 4 500 dollars s’est faite avec volume. Le RSI comme le MACD pointent vers le haut. Les prochains repères se situent à 4 700 dollars, puis l’objectif symbolique des 5 000. Le marché n’y est pas encore, mais la route s’éclaircit.

À l’échelle tactique, deux repères dominent. Des clôtures quotidiennes au-dessus de 4 700 valident le break. Un retour franc sous 4 500 remettrait le marché en range. Entre les deux, la volatilité peut secouer. Bref, gestion du risque obligatoire.

L’environnement macro aide aussi. La Fed adopte un ton plus conciliant, ce qui redonne de l’air aux actifs risqués. Et le staking d’Ethereum, rémunéré autour de 4 à 5 % par an, attire ceux qui cherchent à la fois rendement et potentiel de hausse.

Vers les 5 000 $ : un scénario crédible

Avec ces éléments, le scénario haussier prend forme. Les flux massifs, l’offre qui se tarit et les indicateurs techniques créent les conditions d’un test de la zone des 5 000 dollars. Pour certains analystes, ce n’est plus une question de « si », mais de « quand ».

Évidemment, la progression ne sera pas en ligne droite. Des prises de bénéfices peuvent casser le rythme. Mais l’élan actuel repose sur un repositionnement profond des investisseurs. Et ça, c’est nouveau. Les desks parlent d’horizon, pas d’impulsion.

Ethereum s’affirme donc un peu plus comme pilier du marché. Le bitcoin reste la valeur refuge, mais l’actif phare du Web3 attire les capitaux grâce à son utilité et à son rendement. Les bulls savent où ils veulent aller, et les 5 000 dollars apparaissent désormais à portée.

Bitcoin Hyper : l’invité surprise

À côté de ce duel de géants, un nom revient de plus en plus souvent : Bitcoin Hyper. Le projet reprend l’héritage du bitcoin mais promet plus de vitesse et une ouverture à la DeFi.

Cela reste un pari, mais c’est justement ce qui attire. Dans un marché où l’euphorie gagne du terrain, certains voient dans Bitcoin Hyper une alternative pour diversifier leurs positions. Pas encore un rival, mais un outsider qui profite de l’ambiance haussière.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : CoinGecko

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

