Ethereum s’envole au-delà de 4 300 $ : Vitalik Buterin redevient milliardaire on-chain

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Ethereum (ETH) a franchi le seuil symbolique des 4 300 $, atteignant un plus haut depuis près de neuf mois. Cette envolée replace Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum, parmi les milliardaires visibles sur la blockchain. Sa fortune on-chain dépasse désormais le milliard de dollars, reflet d’un marché en plein essor. Ce rebond intervient dans un contexte où les ETF Ethereum attirent des capitaux massifs, où la DeFi reprend des couleurs, et où la confiance institutionnelle envers l’Ether ne cesse de croître.

Un marché haussier porté par les ETF et la DeFi

La cassure nette des 4 000 $ a déclenché un puissant flux acheteur. Les ETF Ethereum aux États-Unis y ont largement contribué. Le 8 août, ces fonds ont attiré plus de 461 millions de dollars d’entrées nettes, un record qui surpasse les flux vers les ETF Bitcoin. Sur la semaine, Ethereum a capté 326 millions de dollars, contre 253 millions pour le BTC. Ce mouvement confirme que l’ether attire une part croissante de l’investissement institutionnel.

Sur la blockchain, les indicateurs affichent aussi une forte dynamique. La valeur totale verrouillée (TVL) dans la finance décentralisée frôle 180 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis 2022. Le nombre d’adresses actives quotidiennes dépasse désormais les 2,5 millions, signe d’une adoption soutenue. Plus de 32 millions d’ETH sont stakés sur la Beacon Chain, ce qui réduit l’offre circulante et renforce la pression haussière. L’accumulation corporate amplifie cette tendance : par exemple, BitMine Immersion Technologies détient plus de 800 000 ETH en trésorerie, soit plus de 3 milliards de dollars au cours actuel.

En effet, la combinaison de ces facteurs afflux massifs via les ETF, hausse du staking, expansion de la DeFi, nourrit un sentiment haussier marqué. Les traders surveillent désormais la zone des 4 500 $, capable de provoquer un short squeeze et de pousser l’ether vers son record historique de 4 878 $.

Vitalik Buterin milliardaire on-chain, mais prudent sur les excès du marché

Selon la plateforme d’analyse on-chain Arkham Intelligence, les portefeuilles publics de Vitalik Buterin contiennent environ 240 000 ETH, valorisés à plus de 1,04 milliard de dollars. On peut suivre chacune de ses transactions sur la blockchain, ce qui reste rare parmi les grandes fortunes crypto. Outre l’ETH, ses adresses affichent quelques jetons secondaires, mais l’Ether compose l’écrasante majorité de sa richesse.

Vitalik is an Ethereum Billionaire again!



Believe in somETHing! pic.twitter.com/uBUwqOeMy6 — GemsScope (@GemsScope) August 10, 2025

Vitalik avait déjà franchi ce cap symbolique en mai 2021, lors du précédent bull run. À l’époque, la hausse fulgurante d’Ethereum avait gonflé sa fortune au-delà du milliard, avant que la volatilité du marché ne la réduise. Aujourd’hui, il retrouve ce statut dans un contexte plus mature, soutenu par une adoption institutionnelle croissante et une infrastructure Ethereum renforcée.

Malgré cette réussite, Buterin adopte un ton mesuré. Dans un récent podcast, il a mis en garde contre les risques liés à un effet de levier excessif dans l’adoption d’ETH par les entreprises :

“Si un jour les trésoreries d’ETH provoquent une crise, ce sera sans doute à cause d’un jeu trop endetté.”

Il soutient l’idée qu’Ethereum devienne un actif de réserve stratégique, mais insiste sur l’importance d’une gestion prudente pour éviter qu’une bulle spéculative ne compromette les fondamentaux du réseau. Ses propos font écho à l’actualité : en une semaine, BitMine a acquis plus de 208 000 ETH supplémentaires, consolidant son statut de plus grand détenteur corporate d’ether.

L’importance de la transparence pour Vitalik Buterin

La fortune de Buterin se distingue nettement de celle d’autres milliardaires crypto comme Changpeng “CZ” Zhao ou Satoshi Nakamoto. CZ détient une grande partie de sa richesse via des parts d’entreprise, tandis que Satoshi garde ses BTC intouchés. Buterin, lui, expose publiquement ses avoirs, ce qui renforce son image de bâtisseur transparent et fidèle à l’éthique du Web3.

Ce retour au milliard symbolise plus que sa réussite personnelle : il illustre la vigueur actuelle de l’écosystème Ethereum. Dans un marché où les blockchains rivalisent pour attirer utilisateurs et capitaux, ETH confirme son rôle de pilier du Web3 et sa capacité à fédérer développeurs, investisseurs et communautés autour d’une vision claire.

Source :

Données on-chain issues d’Arkham Intelligence, relayées par Wu Blockchain sur X (portefeuille de Vitalik Buterin valorisé à $1,02Md)

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :