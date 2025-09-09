Ethereum plafonne sous 4 400 $ : les sorties ETF grippent la dynamique haussière

Ethereum évolue à 4 364 $, incapable de franchir à nouveau les 4 400 dollars. L’actif subit la pression des sorties massives enregistrées sur les ETF, qui ralentissent la dynamique haussière. Malgré une capitalisation dépassant 526,6 milliards de dollars et des volumes en hausse, le marché reste prudent face au manque de catalyseurs clairs.

Prix et dynamique : une stagnation en zone haute

Ethereum s’échange ce jour autour de 4 364 $, en légère hausse de 1 % sur 24 heures. Sa capitalisation atteint 526,6 milliards de dollars pour une offre en circulation de 120,7 millions d’ETH. Les volumes de trading sur 24 h grimpent à 30,5 milliards de dollars, signe d’un marché actif mais hésitant.

Ce seuil confirme la difficulté d’Ethereum à transformer son rebond de fin d’été en accélération haussière. Tandis que le bitcoin consolide au-dessus des 113 000 dollars, Ethereum reste bloqué sous 4 500 $, incapable de franchir une résistance clé. Les investisseurs institutionnels se détournent-ils temporairement de l’ETH ?

La principale explication de ce plafonnement réside dans les ETF. Les produits liés à l’ETH ont vu plus de 900 millions de dollars de sorties nettes depuis début septembre. Sur la semaine, les retraits cumulés dépassent 780 millions de dollars, l’une des plus fortes séries de sorties depuis leur lancement.

À l’inverse, les ETF bitcoin continuent d’attirer des flux positifs, ce qui accentue l’écart entre les deux actifs. On observe un repositionnement institutionnel : le bitcoin bénéficie de son statut de valeur refuge numérique alors qu’Ethereum est jugé plus risqué à court terme. Ces flux traduisent davantage un arbitrage de portefeuille, mais à court terme, la pression est réelle. Sans entrées soutenues, l’ETH peine à briser ses résistances.

Technique : un triangle descendant et des supports fragiles

Sur les graphiques, Ethereum dessine une figure de triangle descendant. Le support immédiat se situe autour de 4 200 dollars, tandis que la résistance reste figée à 4 500 $. Un franchissement net au-dessus de ce seuil ouvrirait la voie à un test de 4 800 $. Mais l’absence de volumes acheteurs rend ce scénario incertain.

Le RSI demeure en zone neutre, ce qui laisse de la marge avant un surachat. En revanche, l’open interest sur les futures ETH a reculé de 18 % depuis le début du mois. Ce qui confirme une baisse de l’appétit spéculatif. Si le support des 4 200 vient à céder, les prochains niveaux se trouvent entre 3 800 et 3 600 dollars. Des zones de consolidation observées en juillet et août.

Malgré la défiance visible dans les ETF, certaines données on-chain révèlent une accumulation discrète. Des institutions comme BitMine continuent d’augmenter leurs réserves d’ETH (désormais évaluées à plus de 9 milliards de dollars).

Cette stabilité fragile traduit l’équilibre entre deux forces. D’un côté, une pression acheteuse nourrie par l’institutionnel, de l’autre, la prudence d’investisseurs qui craignent un faux signal haussier. Ce paradoxe explique la stagnation actuelle. Les fondamentaux restent solides, mais la dynamique de marché ne suit pas. Les prochains jours devraient être décisifs, avec la publication de nouveaux indicateurs macroéconomiques aux États-Unis.

Snorter : capter la volatilité à court terme

Pour y voir plus clair dans cet environnement, Snorter est l’outil adapté. Sa spécialité est d’analyser en temps réel les flux, volumes et zones techniques critiques. Il propose ensuite une lecture claire des signaux court terme

Ses algorithmes repèrent les mouvements de liquidité anormaux et déclenchent des alertes, ce qui permette aux investisseurs de se positionner au bon moments. Snorter fournit un cadre méthodologique pour tirer parti de la volatilité, sans subir les incertitudes institutionnelles.

