LIVE – Actualité crypto le 7 août : XRP, Bitcoin, Ethereum, régulation, altcoins…
En approche de la fin de semaine, l’actualité reste mouvementée pour les cryptomonnaies. Cependant, Bitcoin et Ethereum restent stables en construisant un support sur la zone actuelle. Dans ce contexte, les altcoins ne performent pas du tout. Ils sont dans l’attente d’une reprise haussière des deux plus importants actifs du marché. Cependant, cela n’entrave pas le développement de l’industrie sur d’autres aspects.
Par exemple, le Brésil s’apprête à faire, d’ici quelques jours, sa première audience publique parlementaire dans le cadre du projet de loi portant sur la constitution d’une réserve stratégique. Les espoirs d’une adoption étatique porte bitcoin sur ses plus hauts niveaux, avec des perspectives haussières pour les prochains mois. Face à cela, découvrez notre couverture en temps réel de l’actualité pour l’industrie, que ce soit pour BTC, ETH ou d’autres altcoins comme XRP, SOL et bien plus encore.
