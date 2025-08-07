BTC $114,837.86 0.77%
ETH $3,702.47 2.20%
SOL $170.04 4.02%
PEPE $0.000010 3.13%
SHIB $0.000012 2.03%
DOGE $0.20 2.98%
XRP $3.01 2.53%
Cryptonews Actualités Bitcoin

LIVE – Actualité crypto le 7 août : XRP, Bitcoin, Ethereum, régulation, altcoins…

Auteur
Jürgen Hoffmann
Auteur
Jürgen Hoffmann
Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 
Pourquoi nous faire confiance
L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

En approche de la fin de semaine, l’actualité reste mouvementée pour les cryptomonnaies. Cependant, Bitcoin et Ethereum restent stables en construisant un support sur la zone actuelle. Dans ce contexte, les altcoins ne performent pas du tout. Ils sont dans l’attente d’une reprise haussière des deux plus importants actifs du marché. Cependant, cela n’entrave pas le développement de l’industrie sur d’autres aspects.

Par exemple, le Brésil s’apprête à faire, d’ici quelques jours, sa première audience publique parlementaire dans le cadre du projet de loi portant sur la constitution d’une réserve stratégique. Les espoirs d’une adoption étatique porte bitcoin sur ses plus hauts niveaux, avec des perspectives haussières pour les prochains mois. Face à cela, découvrez notre couverture en temps réel de l’actualité pour l’industrie, que ce soit pour BTC, ETH ou d’autres altcoins comme XRP, SOL et bien plus encore.

Sur le même sujet :

Logo

Pourquoi nous faire confiance

2M+

Visiteurs Mensuels du Monde Entier

250+

Guides et Articles

8

Années sur le Marché

70

Notre Equipe de Rédacteurs
editors
+ 66 plus
Liste d'auteurs

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

Cryptos en tendance

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$3,954,112,994,793
0.22
Cryptos en tendance
Dans l'article
Bitcoin
BTC
$114,838
0.77 %
Bitcoin
Ethereum
ETH
$3,702
2.20 %
Ethereum

Plus d'articles

News
Premier stablecoin crypto en Chine : le gouvernement souhaite éviter la fuite des capitaux
Jürgen Hoffmann
2025-08-07 07:05:34
News
BingX dévoile son nouveau programme de récompenses : Jusqu’à 10 800 USDT offerts aux utilisateurs actifs
2025-08-06 19:30:00
Jürgen Hoffmann
Lire la suite
Crypto News in numbers
editors
Liste d'auteurs + 66 plus
2M+
Visiteurs Mensuels du Monde Entier
250+
Guides et Articles
8
Années sur le Marché
70
Notre Equipe de Rédacteurs