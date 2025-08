ETH à 10 000 dollars ? Les réserves stratégiques ethereum joueront un rôle majeur

Le prince des cryptomonnaies peut espérer atteindre, dans un futur plus ou moins proche, un cours à 5 chiffres ? Bien que cela soit un objectif qui n’est pas d’actualité pour le moment, certains catalyseurs peuvent augmenter les chances d’y parvenir à moyen/long terme. Le contexte actuel est idéal pour faire un bilan des perspectives sur ethereum.

Intégration du staking dans les ETF : pourquoi est-ce essentiel ?

Depuis le mois de juillet, ce sont pas moins de neuf ETF spot ethereum qui ont été approuvés par le gendarme boursier aux États-Unis (SEC). La capitalisation de ce marché s’élève à ce jour à plus de 20,4 milliards de dollars (données Coinglass).

Les principaux acteurs à l’origine de ces ETFs sont BlackRock, Grayscale, Fidelity, VanEck et d’autres figures reconnues de la finance traditionnelle. Avec un pic de 4,4 milliards de dollars de flux entrants sur le seul mois de juillet, le marché accélère ses achats sur la seconde crypto du secteur. Toutefois, ce n’est que le début, mais pour quelle raison ?

Les investisseurs se tournent à nouveau vers le SEC. Elle devrait donner d’ici les prochains mois sa décision finale sur l’intégration du staking dans les ETF ethereum spot. Quelques acteurs, dont BlackRock, en ont fait la demande. Le processus est long au regard de la nécessité pour la SEC d’assurer d’une conformité réglementaire.

Une approbation ouvrirait la voie à véhicule d’investissement plus performant et plus attrayant en raison de rendements passifs supplémentaires. Une manière d’accélérer la décentralisation du réseau, bloquer une partie de l’offre en circulation et apporter à ethereum une distinction totale avec bitcoin sur le plan de l’investissement.

RWA et SER : deux catalyseurs évidents pour attirer la liquidité

Les gestionnaires de fonds et le staking dans les ETF ethereum ne suffiront pas à porter ethereum en direction des 10 000 dollars. Pour cela, deux autres catalyseurs qui sont en tendance actuellement peuvent accélérer la hausse.

Dans un premier temps, ce sont les réserves stratégiques ethereum. Au même titre que bitcoin, cela apporte un vecteur haussier supplémentaire et bloque une partie de l’offre en circulation à moyen et long terme. À ce jour, 10 milliards de dollars sont détenus par 66 entités différentes. Bitmine et SharpLink sont loin devant, respectivement avec 2,3 et 1,6 milliards de dollars de dollars.

Les RWA joueront également un rôle essentiel dans l’expansion d’ethereum. Pour la première fois, les institutionnels ont la possibilité de déployer des produits financiers traditionnels, directement sur la blockchain. Ethereum est leader sur le marché avec plus de 80 % des RWA déployés sur sa blockchain.

BREAKING: SEC CHAIRMAN PAUL ATKINS ANNOUNCES THE LAUNCH OF “PROJECT CRYPTO” – "A COMMISSION-WIDE INITIATIVE TO MODERNIZE THE SECURITIES RULES AND REGULATIONS TO ENABLE AMERICA’S FINANCIAL MARKETS TO MOVE ON-CHAIN" pic.twitter.com/U4OJ4wZloF — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) July 31, 2025

Le jeudi 31 juillet, le président de la SEC Paul Atkins a annoncé « Project Crypto » , une initiative qui a pour objectif de moderniser les marchés financiers et la régulation en déployant les marchés sur la blockchain.

Entre cette initiative de la SEC, les Real-World Assets qui se développement progressivement, les SER qui atteignent des sommets et la potentielle intégration du staking, 2025 est très clairement l’année d’ethereum. Les prochains mois seront très probablement mouvementés.

