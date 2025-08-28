Crypto-treasuries dépassent les 100 milliards $ : rareté programmée du BTC et de l’ETH

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 28, 2025

Les trésoreries d’entreprises et de fonds viennent de franchir un cap : plus de 100 milliards de dollars stockés en bitcoin et Ethereum. Un chiffre symbolique qui change la perception du marché et accentue la rareté des deux géants crypto.

Les corporate treasuries franchissent un cap symbolique

L’annonce est tombée cette semaine : l’ensemble des entreprises et fonds exposés en bitcoin et Ethereum détiennent désormais l’équivalent de 100 milliards de dollars. C’est un tournant. Ce qui relevait hier encore de l’expérimentation devient une habitude de gestion.

Les pionniers sont connus : MicroStrategy, avec son stock massif de bitcoins, mais aussi Tesla ou Square qui avaient ouvert la voie dès 2021. Depuis, d’autres sociétés issues de secteurs variés (santé, gaming, fintech) annoncent à leur tour posséder du BTC ou de l’ETH dans leurs bilans.

Pour Ethereum, de nouveaux acteurs émergent. SharpLink Gaming détient près de 800 000 ETH, tandis que BitMine et ARK Invest affichent aussi des positions notables. Ces achats s’ajoutent aux flux des ETF pilotés par Fidelity et BlackRock, qui captent chaque semaine des centaines de millions. Résultat : Bitcoin et Ethereum deviennent progressivement des actifs de réserve corporate, au même titre que l’or ou les obligations.

Un effet direct sur la rareté du marché

Ce basculement institutionnel a un effet mécanique : il réduit la liquidité disponible. Sur bitcoin, le halving limite déjà la production. Avec les achats corporate, l’effet rareté s’amplifie et renforce la pression haussière.

Ethereum connaît une dynamique comparable. Une part de l’offre est immobilisée via le staking, qui rémunère les détenteurs autour de 4 % par an. À cela s’ajoute le burn des frais (EIP-1559), qui détruit une fraction d’ETH à chaque transaction. Avec les achats corporate, les réserves disponibles sur les plateformes centralisées reculent mois après mois.

Les données on-chain confirment la tendance : les réserves de BTC et d’ETH sur exchanges atteignent des plus bas pluriannuels. Les investisseurs privilégient le stockage longue durée, loin des marchés liquides. Cette raréfaction nourrit un scénario haussier : moins d’offre disponible implique qu’une vague de demande peut provoquer une accélération rapide des prix.

Les perspectives d’un marché en mutation

Le franchissement des 100 milliards $ agit comme un signal psychologique. Les flux institutionnels pourraient s’intensifier, alimentant un risque de FOMO. Bitcoin tient déjà au-dessus de 110 000 dollars, tandis qu’Ethereum se stabilise autour de 4 500 dollars, avec la barre des 5 000 en ligne de mire.

À moyen terme, certains analystes évoquent un Bitcoin au-delà de 120 000 dollars et un Ethereum entre 6 000 et 7 000 dollars. L’enjeu dépasse la spéculation : il s’agit d’un repositionnement stratégique des entreprises qui considèrent désormais ces actifs comme une couverture face à l’inflation et à l’instabilité monétaire.

À long terme, les bilans pourraient intégrer systématiquement un trio : obligations, or, crypto. Dans ce scénario, bitcoin et Ethereum ne seraient plus des paris spéculatifs mais des standards financiers. Reste la régulation : un feu vert aux États-Unis ou en Asie pourrait accélérer ce mouvement, alors qu’une contrainte trop forte le freinerait.

Source : CoinMarketCap

Pour aller plus loin sur le sujet :