Mise à jour Ethereum Fusaka : ce que vous devez absolument savoir

La plupart des regards sont encore tournés vers Pectra, le hard fork de mai qui avait marqué les esprits, surtout sur le plan de l’expérience utilisateur. Mais pas de répit dans la course à la suprématie. Ethereum annonce déjà la nouvelle étape majeure avec Fusaka. Cette mise à jour, prévue pour la première semaine de novembre 2025, passera presque inaperçue pour l’utilisateur lambda. Pourtant, elle pourrait devenir l’une des étapes les plus importantes de l’évolution du réseau depuis des années.

Un calendrier réglé au millimètre

Pas de nouvelles interfaces ou de fonctionnalités spectaculaires au programme. Fusaka travaille dans l’ombre, affinant le cœur technique d’Ethereum. Il est notamment question d’améliorer la scalabilité, de renforcer la résilience des nœuds et d’optimiser l’efficacité globale.

Le rendez-vous est donc pris pour novembre et la feuille de route se décline comme suit. Après le lancement d’un réseau de développement (Devnet-3) en juillet 2025, Ethereum passera ses tests publics sur plusieurs testnets en septembre et octobre. Ces étapes sont cruciales pour débusquer les bugs, tester la compatibilité et mesurer la stabilité des changements avant le déploiement sur le mainnet.

C’est la date du 5 novembre 2025 qui est pressentie pour présenter cette nouvelle version au public. Ce sera donc quelques jours avant Devconnect Buenos Aires (17-22 novembre), un rendez-vous majeur pour la communauté Ethereum. C’est un choix délibéré qui entend profiter du canal de cette convention pour que les développeurs et investisseurs débattent directement de la prochaine étape.

Fusaka : un moteur retravaillé

Fusaka regroupe 11 Ethereum Improvement Proposals (EIP), chacun visant un ajustement précis du protocole. Parmi eux les plus notables sont :

EIP-7594 – PeerDAS ; une avancée majeure pour alléger la charge des nœuds en utilisant l’échantillonnage des données disponibles. Cette amélioration vise les performances des rollups.

; une avancée majeure pour alléger la charge des nœuds en utilisant l’échantillonnage des données disponibles. Cette amélioration vise les performances des rollups. EIP-7825 – Spam Resistance Checks qui renforce la capacité du réseau à résister aux vagues de transactions malveillantes.

qui renforce la capacité du réseau à résister aux vagues de transactions malveillantes. EIP-7935 – Default Block Gas Limit . Ici, il est question d’une hausse progressive de la limite de gas par bloc, ouvrant la porte à davantage de transactions et à un débit plus élevé.

. Ici, il est question d’une hausse progressive de la limite de gas par bloc, ouvrant la porte à davantage de transactions et à un débit plus élevé. EIP-7951 – secp256r1 Precompile de son côté, apporte un support natif pour une courbe elliptique largement utilisée dans les environnements Web2. Une fois en place, il facilitera les ponts technologiques.

Ces changements, bien que techniques, visent un objectif clair. En effet, Ethereum doit faire évoluer son écosystème dans le sens de la prise en compte de la forte croissance du volume d’activité sur son réseau. Et ce, sans compromettre les garanties de stabilité et de sécurité qui ont fait sa notoriété jusque-là.

Une philosophie d’amélioration continue

Avec Fusaka, Ethereum confirme sa nouvelle cadence de hard fork tous les six mois. Ce rythme rapide, inauguré avec Pectra, permet d’implémenter plus régulièrement des optimisations tout en réduisant les risques liés aux mises à jour massives et espacées.

La stratégie est aussi politique. D’un côté, il faut maintenir un flux constant d’innovations pour rester compétitif face aux blockchains concurrentes. De l’autre, il faut rassurer les développeurs que chaque évolution est testée, validée et déployée dans un cadre maîtrisé.

Ce que ça change pour les développeurs et les utilisateurs

Pour les développeurs, Fusaka est une mise à jour “propre”. Aucune rupture de compatibilité, mais un environnement plus performant. Des transactions plus fluides, des rollups plus rapides et des frais plus stables devraient se faire sentir, notamment en période de forte activité.

Pour les utilisateurs, l’impact sera plus subtil. En apparence, il n’y a pas de nouvelles fonctionnalités visibles. Mais en arrière-plan, une meilleure expérience globale. Par exemple, les pics de congestion devraient être moins douloureux, et la stabilité du réseau renforcée.

Vers les prochaines évolutions

Fusaka n’est qu’une étape. Déjà, les discussions pour 2026 évoquent la réduction du temps de bloc à six secondes, une modification qui pourrait doubler la capacité transactionnelle d’Ethereum. Couplée à de futures hausses de la limite de gas, cette évolution rapprocherait la blockchain de performances comparables aux grands réseaux de paiement.

En attendant, Fusaka illustre parfaitement la philosophie de Vitalik Buterin et de la communauté Ethereum. Avancer par itérations maîtrisées, sans jamais sacrifier la sécurité sur l’autel de la vitesse.

Source : EtherWorld

