LIVE : Actualité Bitcoin, Altcoins, Solana, XRP (Ripple), PYTH et régulation

Auteur
Julien Leroy
Auteur
Julien Leroy
À propos de l'auteur

Passionné par l'univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des...

Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 

Bienvenue dans notre suivi en direct de l’actualité crypto. Au programme aujourd’hui : le Bitcoin sous les projecteurs avec de nouvelles prévisions chocs de JPMorgan, des mouvements importants sur les altcoins comme Solana et XRP (Ripple), l’envolée spectaculaire de PYTH après une annonce américaine, ainsi que les dernières avancées en matière de régulation. Suivez en temps réel les infos qui secouent le marché.

Prédictions de prix
JPMorgan alerte : Bitcoin sous-évalué face à l’or alors que sa volatilité tombe à 30 %
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-08-29 07:00:00
Communiqués de Presse
Snorter Bot Token traque les meme coins avant les ETF – L’ICO frôle les 3,5 millions
Cryptonews
2025-08-29 05:00:00
Julien Leroy
Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et des innovations Web3. Depuis 2018, il écrit des articles, des analyses et des interviews pour aider les lecteurs à mieux comprendre les transformations du monde numérique.
Lire la suite
