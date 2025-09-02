Alerte sur l’ETH : attention au bear trap ?

Alors qu’Ethereum (ETH) continue d’évoluer dans une zone clé, plusieurs analystes alertent sur un risque de bear trap imminent en septembre 2025. Si ce scénario se confirme, il pourrait piéger de nombreux traders avant de relancer une phase haussière à l’automne.

Un signal inquiétant qui rappelle 2021

D’après de multiples observateurs, Ethereum pourrait d’abord glisser vers un support situé autour des 3 350 $. Ce niveau apparaît comme la zone critique où la panique pourrait s’installer. Cependant, contrairement à une chute prolongée, les experts envisagent une récupération rapide dès octobre, potentiellement suivie d’un nouvel ATH (all-time high).

Le trader Johnny Woo souligne une ressemblance frappante avec septembre 2021 : à l’époque, ETH avait chuté de près de 30 % avant de repartir à la hausse et de signer un sommet historique en novembre. Selon lui, l’histoire pourrait bien se répéter, renforçant l’hypothèse d’un piège baissier orchestré par le marché.

Here’s one possible scenario for #Ethereum $ETH #ETH:

It might look bearish at first, but if it plays out, it could be the biggest bear trap I’ve ever seen. In September, they could paint a head-and-shoulders pattern to spook everyone, then invalidate it in “Uptober,” trapping… pic.twitter.com/8aZrEJXAOx — Johnny Woo | Never DM you for Money (@j0hnnyw00) September 1, 2025

Le mécanisme d’un bear trap

Un bear trap survient lorsqu’un support clé est brièvement cassé, incitant les investisseurs à liquider leurs positions par peur d’une baisse prolongée. Dans la foulée, le prix rebondit vigoureusement, laissant ceux qui ont vendu en perte, piégés hors du marché.

Techniquement, les indices d’un bear trap incluent :

Une cassure sur faible volume ,

, Un excès de ventes signalé par le RSI ou le MACD ,

ou le , Une reprise soudaine au-dessus du support.

En avril 2025, un phénomène similaire avait déjà secoué Ethereum : la crypto avait brièvement décroché avant de rebondir avec des volumes multipliés par 2,5, illustrant la brutalité de ce type de mouvement.

Les scénarios privilégiés par les analystes

Plusieurs experts partagent un même constat : si Ethereum devait connaître une correction en septembre, celle-ci resterait probablement temporaire. Johnny Woo, par exemple, anticipe une descente vers les 3 350 $, mais il estime qu’un rebond pourrait s’amorcer dès octobre, avec à la clé un nouveau sommet historique. De son côté, Crypto Rover rappelle l’épisode d’avril 2025 où ETH avait brièvement chuté jusqu’à 3 250 $ avant de repartir à la hausse avec des volumes de trading multipliés par 2,5. Ces précédents renforcent l’idée qu’un éventuel recul actuel ne serait qu’un piège baissier destiné à secouer les investisseurs trop impatients.

D’autres analystes, comme le vétéran Peter Brandt, observent également la paire ETH/BTC et mettent en avant le rôle crucial des whales. Selon lui, leurs achats massifs pourraient servir de catalyseur à une reprise haussière après la fausse alerte. Ainsi, malgré la crainte d’une cassure technique, la majorité des scénarios envisagés convergent : Ethereum pourrait d’abord piéger les vendeurs avant de se propulser à nouveau vers des niveaux records.

This bear trap has shaken out so many retail investors now.



But institutions are still here and stacking Bitcoin & $ETH.



Follow the smart money! pic.twitter.com/KcMdhOyaox — Mister Crypto (@misterrcrypto) August 30, 2025

Quels réflexes pour les traders ?

Face à ce contexte, la prudence reste le maître mot. Il est crucial de :

Surveiller attentivement les volumes et les supports majeurs

et les Attendre la confirmation avant d’agir sur un signal baissier

Intégrer les indicateurs techniques à une analyse plus globale du marché

En clair, céder à la panique lors d’une cassure non confirmée pourrait s’avérer désastreux. Les investisseurs doivent garder en tête que les pièges baissiers visent justement à provoquer des ventes massives avant une reprise rapide.

Un contexte fondamental toujours solide

Au-delà de la technique, Ethereum conserve des fondamentaux robustes. L’adoption croissante des stablecoins, le développement continu de la DeFi et les mouvements des whales (gros porteurs) soutiennent la demande. Même dans un environnement volatil, ces éléments renforcent l’idée que la correction éventuelle pourrait précéder une phase de consolidation haussière.

De plus, la comparaison avec les cycles précédents confirme que les chutes brutales sont parfois le prélude à des rallies puissants. Pour beaucoup d’analystes, un bear trap en septembre ne représenterait pas une menace, mais bien une opportunité stratégique pour se repositionner.

Source : Johnny Woo

Pour aller plus loin dans le sujet :