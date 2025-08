BlackRock Transfère $372M en ETH and $292M en BTC vers Coinbase Prime : Que Prépare le Géant ?

Un acteur colossal vient de faire un geste qui intrigue toute la sphère crypto-financière. BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a discrètement transféré plus de 664 millions de dollars en Ethereum et Bitcoin vers Coinbase Prime. Un simple ajustement de trésorerie ? Une opération de vente à venir ? Ou les prémices d’une stratégie plus vaste à l’approche de turbulences macroéconomiques ? Une chose est certaine : quand BlackRock bouge, les marchés écoutent et voici ce qu’ils en pensent.

Une opération massive révélée par la blockchain

BlackRock a transféré 101 975 ETH (372 millions de dollars) et 2 544 BTC (292 millions de dollars) vers Coinbase Prime. Ces mouvements, repérés par Lookonchain, totalisent 664 millions de dollars, soit l’un des plus gros transferts institutionnels récents vers une plateforme centralisée.

De prime abord, aucun doute sur la provenance des fonds. Selon les analystes, ils seraient liés aux produits ETF de l’entreprise, l’iShares Ethereum Trust (ETHA) et l’iShares Bitcoin Trust (IBIT). Etant donnée la position centrale de Coinbase Prime dans ses opérations de conservation, de vente et de services institutionnels, BlackRock semble préparer quelque chose de grand.

Un contexte macroéconomique tendu

Le transfert se produit en effet dans un contexte de forte volatilité économique aux États-Unis. L’on pense notamment aux dernières annonces de politiques douanière de Donald Trump et la publication des nouveaux chiffres de l’emploi.

Ces éléments ont ravivé les incertitudes sur les marchés financiers traditionnels et numériques. Par ailleurs, ce mouvement est à replacer dans au milieu des mouvements stratégiques opérés par BlackRock lui-même sur les derniers jours. Participation massive anticipée à l’IPO de Bullish, hégémonie grandissante de ses ETFs pour ne citer que ceux-là.

Dans ce climat, certains analystes s’interrogent : s’agit-il d’une opération de vente anticipée pour se couvrir face à une possible dégringolade des marchés ? Ou bien d’un rééquilibrage stratégique destiné à répondre aux attentes des clients institutionnels de BlackRock ? Si l’intention exacte reste inconnue, le timing n’est certainement pas anodin.

BlackRock avance par paliers

L’analyse des transactions révèle un mode opératoire méticuleux. Les bitcoins ont été transférés par lots de 300 BTC, tandis que les ETH l’ont été par blocs de 10 000 unités. Une méthode qui laisse penser à une gestion de risque très encadrée, visant à éviter de brusquer le marché avec un mouvement trop brusque.

Whales/Institutions Keep Buying $ETH!



Another 3 fresh wallets bought 63,837 $ETH($236M) via FalconX and Galaxy Digital OTC today.



Since July 9, a total of 14 fresh wallets have accumulated 856,554 $ETH($3.16B).https://t.co/sOy4Pd7r1Zhttps://t.co/0cjdfOiJnw… pic.twitter.com/b8PImzawCw — Lookonchain (@lookonchain) August 5, 2025

De plus, Coinbase Prime, qui s’adresse exclusivement aux institutionnels, offre des services de trading OTC (over-the-counter). Cela permet d’exécuter des transactions de cette envergure sans impacter directement le carnet d’ordres public.

L’ETH en plein regain d’intérêt institutionnel

Par ailleurs, les performances actuelles des produits ETF de la firme doit aussi être prise en compte. En effet, les ETF de BlackRock connaissent actuellement une phase d’accumulation soutenue de la part d’acteurs institutionnels. Selon Lookonchain, plus de 856 000 ETH (soit 3,16 milliards de dollars) ont été achetés depuis le 9 juillet par 14 nouveaux portefeuilles fraîchement créés.

Des noms comme FalconX, Galaxy Digital ou encore SharpLink apparaissent régulièrement dans les transactions. SharpLink en l’occurrence, aurait acquis près de 500 000 ETH à lui seul. Dans ce contexte, les mouvements de BlackRock vers Coinbase pourraient ne pas être uniquement motivés par des ventes, mais aussi par une réorganisation stratégique pour profiter des flux d’achat OTC actuels.

Pendant que BlackRock consolide ses positions, un autre “Bitcoin” attire l’attention

Alors que BlackRock tend à insuffler une nouvelle dynamique au marché, un projet émergent adopte une stratégie bien différente : Bitcoin Hyper ($HYPER). Derrière ce nom à consonance memecoin se cache une proposition technologique intrigante. Ce token, actuellement en phase de prévente, ambitionne de transformer Bitcoin en une base programmable via une infrastructure Layer 2 bâtie sur la Solana Virtual Machine (SVM).

L’idée, audacieuse, consiste à rendre le Bitcoin compatible avec des applications décentralisées (dApps), du staking, de la DeFi et des mécaniques de gouvernance avancées. Le tout, sans renier l’attrait viral propre aux memecoins.

Plus de 6 millions de dollars auraient déjà été levés, et l’intérêt ne faiblit pas. Le projet est notamment porté par des rendements staking élevés et un narratif à mi-chemin entre innovation technique et branding Web3 agressif. Si BlackRock joue la stabilité et la stratégie long terme, Bitcoin Hyper propose un modèle asymétrique, pensé pour capter les flux particuliers les plus dynamiques.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : Tradingview

