Ethereum vs Solana : Vitalik défend la file d’attente de 45 jours pour quitter le staking

Sur Ethereum, si vous avez misé vos ETH en staking récemment, il va falloir patienter jusqu’à 45 jours pour les récupérer. Une attente qui fait grincer des dents… surtout quand on regarde du côté de Solana, où l’opération prend à peine deux jours. Certains crient à l’archaïsme, mais Vitalik Buterin, le cofondateur d’Ethereum, assume complètement ce choix. Alors, vraie stratégie de sécurité ou simple retard technologique ? On fait le point.

Pourquoi un débat entre Ethereum et Solana ?

Le problème est simple : sortir du staking sur Ethereum prend du temps. Beaucoup de temps. En ce moment, la file d’attente (“exit queue”) dépasse les 40 jours. Et ça pourrait encore grimper. Pendant ce temps, les validateurs qui veulent récupérer leurs fonds doivent patienter… sans garantie de délai précis.

Source : ValidatorQueue

À l’inverse, Solana permet de sortir du staking en 2 à 3 jours. Plus rapide, plus flexible, plus attractif pour beaucoup d’investisseurs. Ce contraste alimente les critiques, notamment celle de Michael Marcantonio, responsable DeFi chez Galaxy Digital, qui estime qu’Ethereum risque de perdre en compétitivité si rien ne change.

La défense de Vitalik Buterin

Face à la polémique, Vitalik a réagi personnellement. Sur X, il a reconnu que la file d’attente n’était « pas idéale », mais qu’elle n’était pas là par hasard. Pour lui, le staking ne doit pas être vu comme un simple investissement passif, mais comme un engagement pour sécuriser la chaîne. Pour lui destaker c’est « Comme un soldat qui quitte l’armée ».

It's more like a soldier deciding to quit the army.



Staking is about taking on a solemn duty to defend the chain. Friction in quitting is part of the deal. An army cannot hold together if any percent of it can suddenly leave at any time.



That's not to say that the current… — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 17, 2025

Selon Vitalik, rendre le retrait trop facile pourrait fragiliser le réseau. « Il faut une certaine friction à la sortie », explique-t-il. Cela décourage les comportements opportunistes ou panique, et renforce la stabilité d’Ethereum. Bref, mieux vaut attendre 45 jours que mettre la chaîne en danger, selon lui.

Le système d’Ethereum repose sur une file d’attente automatique. Quand un validateur veut quitter le staking, il ne sort pas immédiatement : il entre dans une queue. Et cette file grandit… surtout quand le marché est instable ou quand beaucoup de gens veulent sortir en même temps.

Pourquoi cette complexité ? C’est un mécanisme de sécurité. En limitant le nombre de sorties par jour, Ethereum évite un “bank run” version blockchain. C’est un peu comme un goulot d’étranglement volontaire : désagréable pour les validateurs, mais censé protéger le protocole en cas de crise.

Pourquoi Vitalik refuse de copier le modèle Solana

Solana, c’est l’opposé. Tout est pensé pour aller vite. C’est parfait pour le trading haute fréquence, les dapps rapides, les petits investisseurs pressés. Mais cette vitesse a un coût : le réseau Solana a connu plusieurs interruptions majeures. Des pannes, parfois longues, qui ont ébranlé la confiance.

Vitalik ne veut pas de ça pour Ethereum. Il préfère jouer la carte de la fiabilité longue durée, même si ça fait grincer les dents. Selon lui, la force d’Ethereum, c’est de rester debout coûte que coûte. Pas de compromis : si vous misez, c’est pour sécuriser. Pas pour vous enfuir dès que le marché tremble.

Les critiques de la communauté et les limites du modèle

Beaucoup d’utilisateurs trouvent ce système trop rigide. Attendre plus d’un mois pour récupérer ses ETH, ça refroidit — surtout quand d’autres blockchains sont plus souples. Pour les petits porteurs, l’attente peut sembler injuste, surtout si le prix chute entre-temps.

D’autres craignent que cette lenteur freine l’adoption institutionnelle. Les fonds ou les grandes entreprises pourraient préférer des solutions plus réactives. Résultat : le staking Ethereum attire peut-être moins de nouveaux entrants, malgré son statut de leader technologique.

Vitalik assume pleinement : attendre 45 jours pour sortir du staking, c’est le prix de la sécurité, c’est un choix stratégique. Un choix critiqué, certes, mais cohérent avec la philosophie d’Ethereum.

Source : Vitalik Buterein (X), ValidatorQueue

