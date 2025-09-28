ETH : semaine d’outflows record sur les ETFs, le cap des 4 000 $ tiendra-t-il ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 28, 2025

Les ETFs spot Ethereum viennent d’enregistrer une semaine de retraits sans précédent, avec près de 796 millions de dollars sortis des fonds. Dans le même temps, l’ether tente de s’accrocher à la barre des 4 000 dollars. Un seuil devenu le véritable champ de bataille entre investisseurs institutionnels et traders techniques.

ETH : semaine noire pour les ETFs

Sur les cinq jours du 22 au 26 septembre 2025, les ETFs spot Ethereum ont enregistré -795,8 millions de dollars de sorties nettes. Le vendredi 26, les retraits journaliers se sont élevés à -248,4 millions de dollars.

Tous les ETFs Ethereum cotés aux États-Unis ont été affectés. Le plus gros retrait provient du fonds FETH (Fidelity), tandis que l’ETF ETHA (BlackRock) a lui aussi connu des sorties majeures.

Cela intervient alors que le prix d’Ethereum s’approche du seuil symbolique des 4 000 $, niveau qui agit désormais à la fois comme support et résistance psychologique.

Un marché fragilisé par les retraits ETF

Le niveau des 4 000 $ joue un rôle pivot. Si les flux sortants persistent, cette zone pourrait céder et libérer une dynamique baissière. À l’inverse, une stabilisation pourrait offrir un point de rebond pour les acheteurs.

Le fait que tous les fonds aient enregistré des sorties en même temps laisse penser à un comportement coordonné entre les investisseurs institutionnels. La pression est synchronisée. Et elle pèse sur la confiance du marché.

Si le support des 4 000 $ cède, on pourrait voir le cours retomber vers les zones 3 700-3 800 $. En revanche, si les flux se retournent ou ralentissent, une consolidation autour de 4 000 $ devient envisageable, en attendant une possible reprise vers 4 200-4 300 $.

Des analystes évoquent déjà un renversement possible si certains seuils techniques supérieurs (comme 4 841 $ évoqué dans des scénarios) sont franchis. Sans quoi une correction plus forte n’est pas à exclure.

$ETH ETFs just recorded its biggest weekly outflow ever.



This is a sign of capitulation as the panic selling has been so high.



Do you think $3,750 was the bottom for ETH? pic.twitter.com/DRjlSSOKJC — BitBull (@AkaBull_) September 27, 2025

ETH peut-il défendre le seuil des 4 000 $ ?

Dans les prochains jours, la trajectoire de l’ether dépendra avant tout de l’évolution des flux ETF. Si les retraits massifs se poursuivent, la pression baissière pourrait rapidement éroder le seuil des 4 000 $. Il est considéré comme une zone charnière par de nombreux analystes. À l’inverse, un ralentissement des sorties ou un retour timide des entrées permettrait au marché de consolider autour de ce niveau et de reprendre son souffle.

Ethereum $ETH must break $4,841 to reverse the downtrend and aim for $5,864. Fail, and a correction to $2,750 comes into play. pic.twitter.com/ltgOtwXAWu — Ali (@ali_charts) September 26, 2025

Par ailleurs, les indicateurs on-chain sont déterminants. En effet, il faudra surveiller certains facteurs : les volumes de staking, les dépôts et retraits sur les plateformes, les mouvements de baleines. Ceux-ci orientent souvent le sentiment du marché.

Sur le plan macroéconomique, les annonces de la Réserve fédérale et l’évolution des rendements obligataires joueront un rôle décisif. Elles peuvent renforcer la pression vendeuse comme favoriser un rebond technique.

Enfin, la question réglementaire reste en arrière-plan. Les débats aux États-Unis sur l’inclusion du staking dans les produits ETF continuent d’agiter le marché et pourraient devenir un catalyseur décisif si une ouverture est confirmée. Le seuil des 4 000 $ n’est pas seulement une barrière technique. Il concentre désormais un ensemble d’enjeux institutionnels et macro qui pèseront sur la trajectoire d’Ethereum dans les semaines à venir.

Best Wallet : reprendre le contrôle de ses ETH

On observe ici la vulnérabilité des produits centralisés. C’est pourquoi certains se tournent vers des portefeuilles non-custodials. Parmi eux, Best Wallet offre une autre approche. L’outil permet de garder soi-même la main sur ses clés et ne plus dépendre d’un dépositaire tiers.

L’application met en avant la sécurité et la transparence, des qualités qui prennent de l’importance quand la volatilité secoue le marché. Les ETFs restent pratiques pour accéder à l’ether, mais leur centralisation expose les investisseurs à un risque de blocage. Dans un climat instable, la possibilité de conserver directement ses fonds devient un argument que beaucoup prennent au sérieux.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : SosoValue, Farside Investors, CoinGecko

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :