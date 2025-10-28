LIVE : ETF Solana, régulation stablecoins, prédictions XRP, Bitcoin et Ethereum…

Pendant que le marché crypto évolue en demi-teinte, oscillant entre supports et résistances, la réglementation avance de manière favorable. Du côté des États-Unis, Bitwise introduit ce mardi 28 octobre le tout premier ETF Solana staking en spot ($BSOL). C’est le tout premier ETP à proposer une exposition directe à 100 % Sur Solana, incluant des rendements complémentaires avec le staking, et sans frais.

Selon Bitwise, Solana est l’une des plateformes clés pour le marché des capitaux, notamment en raison des RWA et de son positionnement “mainstream“.

Pendant ce temps, en France, la situation évolue également. En effet, les députés de l’UDR déposeront ce 28 octobre, à l’Assemblée nationale, une proposition de loi pro-crypto, incluant une réserve stratégique bitcoin, la possibilité de payer les impôts en BTC, soutenir l’industrie et les stablecoins euros. Une vision intéressante qui se traduit par un mouvement favorable au Web 3 dans les différentes régions du globe.

Avec une actualité particulièrement riche, et bien d’autres sujets à traiter, nous vous proposons une couverture en temps réel des informations clés sur le marché et la prédiction de quelques actifs, permettant une vision globale du marché pour les prochains jours.

