LIVE : Uptober, Aster, Zcash, altcoins explosifs… toute l'actu du 02/10

Julien Leroy
Julien Leroy
Passionné par l'univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des...

L’automne commence à peine que l’ambiance est déjà électrique sur les marchés crypto. On n’a pas attendu longtemps pour voir le fameux “Uptober” se matérialiser. Le vert s’impose partout, les volumes repartent à la hausse et plusieurs altcoins signent des performances spectaculaires.

En première ligne, un nom qu’on n’avait pas vu briller depuis longtemps : Zcash (ZEC). La crypto de la confidentialité s’offre un véritable retour en grâce avec un bond de plus de +70 % en 24h et près de +150 % sur la semaine, propulsant son prix autour des 146 $. Résultat : Zcash reprend sa place dans le top des discussions du jour, avec un volume dépassant le milliard de dollars. Un réveil inattendu, mais qui colle parfaitement à l’esprit imprévisible d’Uptober.

Derrière, d’autres projets se distinguent. SPX6900 (SPX) affiche plus de +30 % sur 24h, surfant sur la vague memecoin avec une communauté ultra-active. DeXe (DEXE), spécialisé dans la finance décentralisée, grimpe de +27 %, confirmant l’intérêt pour les solutions DeFi. Même ambiance du côté des Pudgy Penguins (PENGU). Le token profite de l’engouement autour des NFT et du storytelling communautaire, avec +14 % sur la journée.

Et ce n’est pas tout : Aerodrome Finance (AERO), Sonic (S) et même des vétérans comme Litecoin (LTC) ou Cronos (CRO) rappellent qu’ils ne comptent pas rester à l’écart de la fête. On retrouve une dizaine de projets en double chiffre sur 24h, une configuration qui n’était plus arrivée depuis plusieurs mois.

Julien Leroy
Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et des innovations Web3. Depuis 2018, il écrit des articles, des analyses et des interviews pour aider les lecteurs à mieux comprendre les transformations du monde numérique.
