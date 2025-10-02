LIVE : Uptober, Aster, Zcash, altcoins explosifs… toute l’actu du 02/10

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Octobre 2, 2025

L’automne commence à peine que l’ambiance est déjà électrique sur les marchés crypto. On n’a pas attendu longtemps pour voir le fameux “Uptober” se matérialiser. Le vert s’impose partout, les volumes repartent à la hausse et plusieurs altcoins signent des performances spectaculaires.

En première ligne, un nom qu’on n’avait pas vu briller depuis longtemps : Zcash (ZEC). La crypto de la confidentialité s’offre un véritable retour en grâce avec un bond de plus de +70 % en 24h et près de +150 % sur la semaine, propulsant son prix autour des 146 $. Résultat : Zcash reprend sa place dans le top des discussions du jour, avec un volume dépassant le milliard de dollars. Un réveil inattendu, mais qui colle parfaitement à l’esprit imprévisible d’Uptober.

Derrière, d’autres projets se distinguent. SPX6900 (SPX) affiche plus de +30 % sur 24h, surfant sur la vague memecoin avec une communauté ultra-active. DeXe (DEXE), spécialisé dans la finance décentralisée, grimpe de +27 %, confirmant l’intérêt pour les solutions DeFi. Même ambiance du côté des Pudgy Penguins (PENGU). Le token profite de l’engouement autour des NFT et du storytelling communautaire, avec +14 % sur la journée.

Et ce n’est pas tout : Aerodrome Finance (AERO), Sonic (S) et même des vétérans comme Litecoin (LTC) ou Cronos (CRO) rappellent qu’ils ne comptent pas rester à l’écart de la fête. On retrouve une dizaine de projets en double chiffre sur 24h, une configuration qui n’était plus arrivée depuis plusieurs mois.