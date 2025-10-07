Le créateur de Litecoin (LTC) regrette son choix : « Stackez du Bitcoin, ne vendez pas »

Le créateur de Litecoin (LTC) a surpris la communauté crypto en admettant qu’il regrette d’avoir lancé sa propre monnaie. Dans une interview accordée à CoinDesk, Charlie Lee conseille désormais de faire l’inverse de ce qu’il a fait : acheter du Bitcoin, le conserver, et rester loin des projecteurs.

Le créateur de Litecoin se confie sans filtre

Charlie Lee, le fondateur de Litecoin, ne cache plus ses regrets. Dans une interview accordée à CoinDesk, il admet que lancer sa propre crypto n’a pas été la meilleure idée de sa vie. À ceux qui l’écoutent encore aujourd’hui, il donne un conseil surprenant :

« Achetez du Bitcoin, rangez-le, ne le vendez jamais et restez anonymes. […] Ne faites pas comme moi. »

Une déclaration qui a de quoi surprendre venant d’une personne considérer comme un pionnier de l’écosystème, surtout à une époque où tout le monde cherche la prochaine pépite.

Mais derrière ce message se cache peut-être une forme de sagesse. Charlie Lee parle d’expérience : après plus de dix ans dans la crypto, il a vu de près les hauts et les bas, les cycles de hype, et la pression constante des communautés. Et visiblement, il en est ressorti plus fatigué qu’enrichi :

« Créer Litecoin ne m’a pas vraiment rapporté plus d’argent. Ça m’a surtout apporté des maux de tête. Franchement, si vous achetez juste du Bitcoin, que vous le gardez tranquille, restez anonymes et ne vendez rien… vous vous en sortirez bien mieux. »

Le créateur de Litecoin fatigué du marché crypto ?

Charlie Lee, ancien ingénieur chez Google et ex-employé de Coinbase, est souvent décrit comme l’un des bâtisseurs de la première heure. En 2011, il lance Litecoin (LTC), un “Bitcoin allégé” conçu pour être plus rapide et plus accessible au grand public.

Mais cette déclaration résonne un peu comme un aveu. Derrière la réussite technique, il y a eu des années de pression et de critiques. Être le visage d’un projet open source, c’est devoir tout assumer : les bugs, les baisses de prix, les attaques, la méfiance. Et pour Charlie Lee, tout cela n’a pas valu la tranquillité qu’il aurait eue en restant simple détenteur de Bitcoin.

« Achetez du Bitcoin, rangez-le, ne touchez plus à rien »

Lors de son entretien, Charlie Lee partage ce qu’il appellerait aujourd’hui son propre « plan retraite » :

« Mon conseil pour moi-même ? Acheter du Bitcoin, le stocker, ne rien vendre, et ne rien faire d’autre en crypto. Rester anonyme. Ce serait mon conseil. »

Un message simple, presque old-school, mais qui tranche avec la frénésie actuelle des nouveaux tokens et blockchains “révolutionnaires”. Lee prône le retour à la base : posséder une crypto solide, sans chercher à le trader, ni à lancer de nouveaux projets.

Pour lui, l’erreur a été de vouloir « construire plus », alors qu’il aurait pu simplement accumuler du Bitcoin et profiter de la tranquillité que cela procure. Dans un marché saturé de bruit et de spéculation, ce genre de confession fait du bien. Elle rappelle que la meilleure stratégie n’est pas toujours celle qui fait le plus rêver, mais celle qui permet de dormir la nuit.

Retour sur un choix controversé : la vente de tous ses Litecoin

Ce n’est pas la première fois que Charlie Lee surprend la communauté. En 2017, alors que le Litecoin atteignait près de 320 dollars, il décide de vendre la totalité de ses LTC. Il explique à l’époque vouloir éviter tout conflit d’intérêt, estimant qu’il ne pouvait pas influencer le prix tout en détenant des tokens. Mais pour beaucoup d’investisseurs, ce geste a été perçu comme une trahison. On l’a accusé d’avoir « abandonné le navire » au plus haut.

Et aujourd’hui, son discours semble mettre les choses au clair… Oui, il a quitté Litecoin au bon moment, mais sans en tirer la satisfaction espérée. Le poids de la responsabilité, la pression médiatique et la peur de décevoir ont fini par le rattraper. Et en regardant en arrière, il avoue que « hodler du Bitcoin » aurait été un chemin bien plus paisible, et peut-être plus rentable…

Source : Interview de Charlie Lee

