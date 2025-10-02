Dogecoin vise enfin les 1 $ avec ce golden cross : l’embuscade des baleines

Dogecoin, longtemps considéré comme une blague de marché, s’invite à nouveau dans le débat. Avec une capitalisation proche de 39 milliards de dollars, le plus célèbre des memecoins attire toujours autant l’attention, aussi bien des particuliers que des institutionnels. Après plusieurs semaines de consolidation, un signal technique majeur rallume la flamme : un golden cross vient d’apparaître sur son graphique.

DOGE, Maxidoge : l’univers du OG memecoin en ébullition

Le golden cross change la donne

Ce croisement technique, observé lorsque la moyenne mobile courte passe au-dessus de la longue, a historiquement précédé plusieurs rallyes d’envergure. Cette fois encore, le marché voit en ce golden cross une confirmation haussière.

Le Dogecoin a récemment défendu avec succès la zone des 0,22 $, correspondant à un support clé renforcé par le retracement Fibonacci 0,618. Depuis, le prix s’est orienté vers la hausse.

Les oscillateurs confirment aussi cette dynamique. Le RSI montre une divergence haussière cachée, tandis que le MACD s’approche d’un croisement positif. La résistance immédiate se situe à 0,2737 $, mais une cassure nette ouvrirait la voie vers 0,37 $ dans un premier temps.

Les baleines à l’affût

Les signaux techniques ne sont pas les seuls à soutenir DOGE. Les données on-chain montrent que les grands porteurs accumulent discrètement. Par ailleurs, les portefeuilles détenant entre 100 000 et 100 millions de tokens ont récupéré près de 450 millions de DOGE fin septembre.

Dans le même temps, les investisseurs intermédiaires ont réduit leurs positions. Autrement dit, certains ont capitulé, laissant aux mains fortes l’occasion de renforcer à bas prix.

Cette stratégie des baleines s’accompagne d’un changement notable sur les dérivés. Sur Coinglass, le ratio long/short dépasse 1. Les traders parient donc davantage sur la hausse que sur une nouvelle correction.

Les niveaux techniques à surveiller

La configuration actuelle place DOGE dans une zone charnière. La confirmation de l’élan haussier pourrait se produire au-dessus de 0,256 $, augmentant les chances d’un rallye vers 0,311 $, puis 0,37 $.

Ensuite, un franchissement net de la ligne 0,37 $ tracera plus facilement la route vers 0,50 $. C’est un seul psychologique que beaucoup d’observateurs voient en tremplin pour aller chercher le symbolique 1 $.

Par contre, le risque de fragilisation n’est pas à exclure totalement. En dessous de 0,22 $, le scénario se fragiliserait, avec un risque de retour vers 0,18 $. Cela dit, les flux actuels penchent plus en faveur de la hausse. Le Chaikin Money Flow (CMF) indique notamment un ralentissement de la pression vendeuse. Dans l’état actuel des choses, le scénario de l’effondrement brutal semble donc assez peu probable.

Vers un nouveau cycle pour DOGE ?

Dogecoin n’en est pas à son coup d’essai. L’histoire même de son actuelle capitalisation a posé les bases de l’économie du memecoin. Aujourd’hui, l’alignement entre signaux techniques, accumulation des baleines et amélioration du sentiment lui redonne de sérieux arguments haussiers.

La route vers 1 $ reste semée d’embûches, mais les conditions actuelles rappellent que Dogecoin n’a jamais vraiment quitté le radar des investisseurs. Pour les traders, la question n’est plus de savoir si DOGE peut encore surprendre, mais quand il déclenchera son prochain rallye historique.

