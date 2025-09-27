Dogecoin prêt à exploser ? Le RSI mensuel annonce un rallye massif

Le RSI (Relative Strength Index) mensuel de Dogecoin fait à nouveau couler beaucoup d’encre. En cause, une structure familière, déjà observée avant les grandes envolées précédentes. Aujourd’hui, l’indicateur continue de grimper mais sa progression se déroule encore en dessous de la zone extrême de surachat. Mais qu’à cela ne tienne, il n’en a pas fallu plus pour agiter la communauté.

Des similarités frappantes avec les anciens cycles

Pour de nombreux observateurs, cette performance suggère simplement que le marché a encore de la marge. Autrement dit, le cycle actuel n’a pas encore atteint son apogée. D’ailleurs, un autre élément renforce ce scénario.

En effet, la configuration actuelle ressemble étrangement à celle de la période 2015-2017. À l’époque, Dogecoin avait consolidé, franchi une résistance clé, puis entamé une phase de tendance explosive.

DOGE a construit une base, testé plusieurs résistances et garde la même dynamique haussière que lors des cycles précédents. Le parallèle est donc assez net pour que beaucoup y voient le prélude d’un nouveau bull run Dogecoin 2025.

Le support des 0,22 $ comme pivot

Sur le court terme, tout se joue autour de 0,22 $. D’une part, ce niveau constitue la borne basse du triangle ascendant repéré par Ali Martinez. D’autre part, il correspond à la zone du retracement Fibonacci 0,618. En d’autres termes, nous sommes en face d’un seuil technique majeur.

Dogecoin $DOGE must hold $0.22 for a potential rebound to the triangle's x-axis at $0.29! pic.twitter.com/ZhgcCMAjue — Ali (@ali_charts) September 26, 2025

Tant que le prix maintient ce support clé, Dogecoin pourrait rapidement reprendre de la vigueur et viser la zone des 0,28 à 0,30 $. En revanche, une cassure en dessous ouvrirait la voie vers 0,20 $ voire 0,19 $. Le risque de faux départ reste donc considérable.

Une tendance haussière fragile mais intacte

Malgré les secousses récentes, DOGE garde une structure ascendante depuis avril 2025. Les creux et sommets sont de plus en plus hauts, un signe de force selon Daan Crypto Trades.

I think $DOGE summarizes the market pretty well the past few months.



Yes, most coins are up since the April lows, especially the majors. But as you can see, it is moving up very slowly making marginally higher highs and higher lows.



Technically this is an up trend but it… pic.twitter.com/k70Hs1WQQS — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 26, 2025

De plus, le prix reste au-dessus de la moyenne mobile simple de 200 jours (0,20 $) et de l’EMA 200 jours (0,22 $). Tant que ces niveaux tiennent, la dynamique haussière reste valide. Le marché semble donc en consolidation plutôt qu’en retournement baissier.

Le marché teste la patience des hodlers

Dogecoin se trouve dans une situation charnière. Les indicateurs techniques plaident pour une continuation haussière, mais à condition que le support des 0,22 $ résiste. Historiquement, c’est dans ces phases de doute que DOGE a construit ses rallyes les plus violents.

Pour l’instant, le signal du RSI mensuel alimente l’optimisme. Mais comme toujours avec Dogecoin, l’explosion pourrait être brutale dans un sens comme dans l’autre.

MaxiDoge : l’autre memecoin qui attire les regards

Dans le sillage de cette envolée Dogecoin en préparation, Maxidoge se positionne stratégiquement pour une propulsion tout aussi notable. Avec un narratif degen pleinement assumé, ce projet dérivé du OG memecoin offre un terrain de jeu tout trouvé pour profiter des phases de volatilité extrême.

Le token $MAXI combine des mécanismes attractifs dont principalement, un staking à haut rendement. Il introduit également des burn réguliers et une communication agressive comme fondation de son tokenomic. D’ailleurs, sa communauté se mobilise déjà avec en projet, un grand coup sous les radars.

De plus, la prévente rencontre un succès rapide, levant plus de 2 millions de dollars en quelques jours. Cet engouement témoigne d’une réelle appétence des traders pour les alternatives plus “degen” que Dogecoin.

Pour les investisseurs, MaxiDoge ne remplace pas Dogecoin. Mais il incarne la montée en puissance de memecoins plus jeunes, capables de capter une part de la spéculation en période de correction.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

