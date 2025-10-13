Dogecoin bondit de 13 % : les shorts brûlent, les bulls reprennent le contrôle

Après un week-end de chaos sur les marchés crypto, Dogecoin (DOGE) vient de signer un spectaculaire retour en force. Le jeton a bondi de près de 13 % en 24 heures, effaçant une partie des pertes subies lors du krach éclair de vendredi. Et déjà dans son sillage, un outsider renoue avec ses rêves de conquête.

Un retournement brutal après la tempête

À son point bas, DOGE avait chuté à 0,15 $, son plus bas niveau depuis juin. Trois jours de baisse consécutive avaient suffi à plomber le moral des traders. Mais dimanche, le vent à tourné. Dogecoin a rebondi jusqu’à 0,214 $, franchissant au passage sa moyenne mobile simple à 200 jours (SMA 200) à 0,206 $ ; un signal technique majeur.

Ce retour en zone verte symbolise plus qu’un simple sursaut. Il marque un changement brutal de dynamique, où les vendeurs à découvert, pris de court, ont dû se racheter dans l’urgence.

Les shorts se font liquider : 436 millions $ envolés

Selon les données de CoinGlass, la dernière séance a été fatale pour les traders baissiers. En 24 heures, plus de 436 millions de dollars de positions short ont été liquidées à travers le marché.

Autrement dit, ceux qui misaient sur une nouvelle chute ont alimenté la hausse en fermant leurs positions dans la panique. Ce phénomène de short squeeze a servi de carburant supplémentaire pour propulser Dogecoin.

Les liquidations massives ont également soutenu d’autres altcoins majeurs, ramenant le marché global dans le vert après un effacement record de 19 milliards $ vendredi, soit la plus grande vague de liquidations de l’histoire du secteur.

L’effet “House of Doge” : Dogecoin vise le Nasdaq

Mais la hausse du jour ne s’explique pas uniquement par la mécanique du marché. L’annonce d’un projet de cotation sur le Nasdaq a fortement stimulé l’enthousiasme des investisseurs.

La House of Doge, bras corporatif officiel de Dogecoin, a confirmé une fusion avec Brag House Holdings, Inc., première étape vers une introduction en bourse. L’entité issue du rapprochement prévoit de générer des revenus récurrents via :

une infrastructure de paiement intégrée ,

, des services marchands libellés en Dogecoin,

libellés en Dogecoin, des activités de trésorerie et de licences à l’échelle mondiale.

Cette annonce change la donne. Pour la première fois, Dogecoin se dote d’un véritable socle économique au-delà de sa culture communautaire.

Analyse technique : les bulls reprennent la main

Sur le plan graphique, le rebond de Dogecoin se lit comme une reprise en main des acheteurs.

Support clé : 0,20 $ (zone pivot à court terme).

Résistances immédiates : 0,23 $ puis 0,27 $, le sommet d’octobre.

Le franchissement confirmé de la SMA 200 jours confère un avantage tactique aux bulls. Si le prix consolide au-dessus de 0,206 $, une extension vers 0,25 $ devient envisageable. À l’inverse, un retour sous 0,195 $ signalerait que le mouvement n’était qu’un rebond technique.

Dogecoin retrouve son mordant

Entre liquidations massives, annonce stratégique et rebond technique maîtrisé, Dogecoin a prouvé une nouvelle fois sa résilience. Là où la plupart des altcoins peinent à se relever, le memecoin historique revient sur le devant de la scène avec un catalyseur inattendu : la perspective d’une présence sur le Nasdaq.

Pour les traders, la configuration reste risquée mais attractive. Si l’élan se confirme, DOGE pourrait redevenir le symbole de la reprise du marché. Après tout, c’est souvent dans la panique que naissent les plus fortes impulsions haussières.

Maxi Doge : le challenger musclé qui casse les codes

Toujours dans le sillage du OG memecoin, Maxidoge (MAXI) revendique une forme bien plus agressive de l’héritage de son modèle. Contrairement à la légèreté incarnée par Dogecoin, Maxidoge joue la carte de la puissance et du risque assumé.

Et cela lui réussit plutôt bien. En effet, malgré les turbulences du marché, la phase de prévente maintient un rythme soutenu avec plus de 3,5 millions $ déjà récoltés. Mais ce qui attire vraiment l’attention, c’est son staking ultra-rémunérateur, offrant un APY dynamique de 352 %.

Maxidoge s’inscrit ainsi dans un univers où la volatilité est une opportunité et où chaque correction est perçue comme un tremplin. En clair, une version “bodybuildée” du DOGE et pensée pour les traders qui n’ont pas peur de la sueur ni des swings à deux chiffres.

