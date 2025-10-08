Dogecoin vacille, les baleines à la rescousse : que se passe-t-il à 0,25 $ ?

La journée de mardi a mis les nerfs des détenteurs de Dogecoin (DOGE) à rude épreuve. Le memecoin emblématique a chuté de près de 8 %, passant de 0,27 $ à 0,25 $, avant de trouver un soutien inattendu : les baleines. Ces investisseurs majeurs, qui avaient vendu à proximité de la résistance des 0,27 $, sont revenus acheter massivement autour du support clé. Mais à mesure que la pression vendeuse s’estompe, les signaux d’un possible socle technique commencent à émerger.

Les baleines défendent le support

C’est autour du seuil des 0,25 $ que la bataille s’est jouée. En effet, plus d’un milliard de tokens ont changé de mains entre 13 h et 15 h UTC, au plus fort de la baisse. Ce niveau a agi comme un véritable plancher, déclenchant à la fois des rachats de positions courtes et des ordres d’accumulation.

D’ailleurs, les flux observés indiquent plusieurs transactions de 30 millions de DOGE chacune en fin de séance. C’est bien le marqueur d’un retour de “smart money” sur la zone basse. Dans les dernières minutes de la séance, le DOGE a même regagné 1 %, dessinant un double creux technique sur le graphique horaire. Or c’est un schéma souvent interprété comme précurseur de stabilisation avant rebond.

Le contexte macro s’invite dans la partie

Cette volatilité ne se joue pas en vase clos. Le marché mondial est sous pression, avec des investisseurs qui anticipent à 92 % une baisse des taux d’ici la fin de l’année, selon les marchés à terme. Ce scénario d’assouplissement monétaire provoque une alternance brutale entre appétit et aversion pour le risque.

Les memecoins, très sensibles à la liquidité globale, réagissent plus fortement que les actifs majeurs. Dogecoin, souvent considéré comme un baromètre de la spéculation, illustre cette dynamique.

Pourtant, l’intérêt institutionnel ne faiblit pas. Des dépôts d’ETF liés à DOGE par Grayscale et Bitwise maintiennent le jeton dans la course aux flux réglementés. En parallèle, les investissements dans le minage Dogecoin continuent de croître en 2025. En d’autres termes, les acteurs à long terme croient encore à la viabilité du réseau.

Les niveaux clés à surveiller

D’un point de vue technique, Dogecoin évolue dans une structure en triangle symétrique qui pourrait déboucher sur un mouvement explosif.

Pour l’heure, la résistance immédiate est identifiée à 0,27 $. L’élan haussier ne devrait pas reprendre tant que ce plafond n’a pas été conquis. En dépit de la défense du support 0,25 $ par les baleine, sa stabilité reste relative. Une rupture nette dans les prochaines ouvrirait la voie à 0,24 $, puis potentiellement 0,22 $.

Cela dit, le volume quotidien atteint 632,9 millions sur la résistance, contre une moyenne de 500 millions, preuve d’une forte distribution à court terme. Si le triangle se valide, un breakout au-dessus de 0,30 $ pourrait projeter le prix vers 0,47 $, soit un potentiel de +70 % à moyen terme.

Un marché qui évolue désormais à tâtons ?

Malgré la défaite à la bataille de 0,27$, le marché reste loin d’un scénario de panique. Les baleines accumulent, les volumes se stabilisent, et les mineurs continuent d’investir. Cette combinaison plaide pour une phase de consolidation plutôt qu’un renversement de tendance.

Le principal risque reste macroéconomique. En effet, si les anticipations de baisse de taux s’inversent ou que la liquidité mondiale se resserre, les actifs à bêta élevé comme DOGE pourraient replonger. Mais à court terme, les signaux semblent encourageants. Les flux institutionnels se maintiennent, le support des 0,25 $ tient bon, et les indicateurs d’élan s’aplatissent.

Une correction brutale mais les acheteurs gardent la maîtrise

La zone des 0,25 $ apparaît désormais comme la ligne de défense du Dogecoin. Si elle résiste, un rebond technique vers 0,27 $, puis 0,30 $, reste plausible. En revanche, une cassure sous ce seuil relancerait la dynamique baissière.

Entre accumulation des baleines, intérêt institutionnel et signaux techniques mitigés, Dogecoin reste au centre de l’attention. Pour les traders, une chose est sûre : le prochain mouvement du Doge se jouera autour de 0,25 $.

