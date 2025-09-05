Devenir riche avant noël 2025 ? 3 altcoins à prix réduit pour son portefeuille

Le marché regorge toujours d’opportunités. D’ici la fin d’année, il est toujours possible d’inscrire de belles performances sur son portefeuille, à condition de sélectionner les bons actifs. Dans ce nouvel article, découvrez 3 altcoins à fort potentiel et accessible au regard de leur prix. Faisons le point.

Snorter Bot : un très bon choix pour se diversifier sur solana

Vous trouvez que l’écosystème Solana est performant ? Reconnu comme le hub des memecoins, se positionner sur des projets qui s’y intéressent directement est une stratégie potentielle. Dans ce contexte, il est essentiel de se positionner sur des acteurs qui n’en sont qu’à leurs débuts.

Snorter Bot est un très bon exemple. Dépassant bientôt les 4 millions de dollars de fonds levés, c’est le premier bot de trading dédié exclusivement aux memecoins : frais réduits, détection des honeypots, sniping automatisé et protection contre les rugpulls.

Ce projet est unique en son genre, bien supérieur à la concurrence, et aspire à l’intégration du jeton $SNORTER dans son écosystème. Les contreparties pour les holders sont l’exposition à la croissance du bot de trading, l’accès au beta testing, à des algorithmes de trading, des API avancées et bien plus encore. Disponible à 0,10 dollar, il est toujours temps de s’y exposer. Vous vous posez des questions ? Découvrez nos prédictions à son sujet.

S’exposer à l’écosystème Telegram avec le TON

D’autres projets, déjà lancés, sont aussi intéressants. TON (The Open Network) est une belle opportunité. Associé à l’écosystème Telegram, la croissance de cette plateforme est telle que la blockchain se positionne comme l’un des plus importantes du marché à ce jour.

Cette blockchain de Layer 1 mise sur la scalabilité et son intégration à Telegram pour réussir. Au coeur de l’écosystème, on y retrouve le TON, gagnant en utilités comme moyen de paiement instantané interne, l’accès à des solutions décentralisées, à des dApps, à des jeux et bien plus encore.

TON est également une monnaie qui récompense les développeurs et créateurs. L’ancien CFO/COO de MoonPay est désormais le PDG de la TON Foundation, ce qui en fait une blockchain qui est entre de bonnes mains. Sous résistance à 3,5 dollars depuis le début d’année, un passage de ce seuil pourrait faire décoller $TON. Une configuration plutôt intéressante à moyen terme.

Bitget, une plateforme d’échange à ne pas négliger sur le marché avec BGB ?

Les plateformes crypto sont très intéressantes à suivre, mais pour quelle raison ? Les CEX sont en première ligne dans les périodes de hausse et de baisse du marché. Lorsque bitcoin et ethereum forment de nouveaux sommets, de nouveaux particuliers arrivent, déploient de la liquidité, achètent des actifs.

À ce jour, les leaders du marché comme Binance, ByBit, Bitget ou OKX proposent un jeton natif. Bitget, par exemple, a lancé le BGB depuis plusieurs années. À mesure que la plateforme gagne des parts de marché, son token augmente. Avec de nouvelles fonctionnalités (launchpad, raffle, staking et bien plus encore), le nombre de holders ne cesse d’augmenter.

Avec une capitalisation de 3,3 milliards de dollars, à la 34e place dans le TOP100 coinmarketcap, il est loin derrière le BNB, et se positionne légèrement après OKB. Disponible à moins de 5 dollars, s’exposer à BGB permet une exposition indirecte à la croissance de ce CEX asiatique, parier sur l’arrivée de nouveaux particuliers et dans sa capacité à innover.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

