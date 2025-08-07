Braquage Crypto : Il se fait dérober 2 millions d’euros dans un hôtel en plein cœur de Paris

Cette semaine, en plein cœur de la capitale, le calme feutré de l’un des hôtels les plus prestigieux de Paris a volé en éclat. En effet, il est 19h15 lorsqu’une alerte est donnée au Peninsula, palace renommé de l’avenue Kléber, dans le très chic XVIe arrondissement. En cause, un client de l’hôtel qui vient de subir une agression. Au total, l’équivalent de 2 millions d’euros lui est arraché. La suite ? L’une des traques les plus rapides et efficaces des affaires criminelles crypto.

L’ombre d’une dette et d’un règlement de compte

Cette histoire est en passe de connaître une fin satisfaisante grâce à la réactivité de la police. En effet, après l’alerte, les policiers de la brigade anticriminalité ont rapidement localisé le groupe suspect dans la zone de l’Arc de Triomphe, non loin du lieu de l’agression initiale. Ainsi, cinq individus sont interpellés dans la foulée. En apparence, il s’agirait d’un règlement de compte qui se serait transformé en braquage.

La victime aurait contracté une dette de 40 000 euros auprès d’un établissement de nuit parisien, situé non loin du palace. Les suspects, en lien présumé avec cet établissement, auraient ainsi décidé de recouvrer la somme par la force. Dans le feu de l’action, ils exigent même un montant bien plus élevée. « Tu nous donnes 400 000 euros et c’est fini », aurait déclaré l’un des agresseurs.

Deux millions d’euros évaporés en quelques minutes

Toutefois, ce que les forces de l’ordre découvrent en arrivant dépasse largement les premières apparences d’une altercation isolée. La victime affirme avoir été enlevée, frappée, menacée, puis délestée d’un disque dur contenant l’équivalent de 2 millions d’euros en Bitcoin.

Son téléphone, un iPhone 13 Pro Max lui est dérobé par la même occasion. La précision du vol et la connaissance apparente du type d’actif ciblé laissent penser que l’opération était préméditée.

Un précédent épisode aurait d’ailleurs eu lieu quelques jours plus tôt, selon les dires de la victime. Lors de cette rencontre antérieure, une arme aurait été exhibée. Cela laisse supposer un climat de tension installé bien avant l’agression du 5 août.

Une enquête ouverte, la BRB saisie du dossier

Les cinq suspects ont été placés en garde à vue dans les locaux du premier district de police judiciaire. Face à la complexité du dossier et à la dimension financière particulière de l’affaire, la Brigade de Répression du Banditisme (BRB) a été saisie durant la nuit.

Dans une communication laconique, le parquet de Paris a confirmé les arrestations. Il indique aussi l’ouverture d’une enquête pour extorsion en bande organisée. Pour l’heure, les auditions et investigations se poursuivent.

L’objectif est de reconstituer la chronologie exacte des faits et de déterminer si cette opération relève d’un règlement de compte déguisé, d’une extorsion violente. Ou bien si l’on est en face d’une affaire criminelle plus vaste mêlant dettes et cryptomonnaie.

La cryptomonnaie, nouveau terrain des délinquances urbaines ?

Cette affaire relance un sujet déjà sensible : la vulnérabilité des détenteurs de cryptomonnaies. Et plus particulièrement la sécurité des personnes qui gèrent elles-mêmes des actifs d’importance. En effet, le profil de la victime, visiblement connue dans le milieu crypto, et le montant volé interrogent sur la façon dont certains investisseurs gèrent leurs avoirs.

🚨🇫🇷 Meanwhile in Paris, France



Attempted kidnapping of Woman with her 2yo child morning on the streets of Paris – the target is allegedly the daughter of a crypto CEO.



Europe is wild. pic.twitter.com/xbOrQyuafN — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 13, 2025

Dans un monde où un simple support physique peut contenir plusieurs millions d’euros sous forme numérique, les criminels s’adaptent. La cryptomonnaie devient un nouvel enjeu de terrain pour les extorsions, les chantages et les règlements de compte, en particulier dans les grandes villes comme Paris.

L’enquête en cours devra déterminer si ce braquage relève de la simple vengeance privée, d’une pression de la part d’un réseau organisé. Une chose est sûre : à l’intersection du luxe, de la nuit et de la crypto, Paris vient d’enregistrer un nouveau braquage d’un genre bien particulier.

Source : Le Parisien

