Ethereum fête ses 10 ans : bilan d’une révolution des cryptomonnaies et de la DeFi

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Joyeux anniversaire à Ethereum, fêtant ce mercredi 30 juillet sa dixième bougie. Cette période est idéale pour faire un bilan sur son évolution, les enjeux pour les prochains mois et ce qui est prévu par la fondation ethereum pour l’occasion.

Deuxième blockchain du marché, un progrès conséquent depuis sa création

Deuxième blockchain du marché avec une capitalisation de marché de 454 milliards de dollars et un cours qui se porte actuellement à plus de 3 800 dollars, le réseau a enregistré le mois dernier plus de 7,8 millions d’adresses actives.

Les données disponibles sur Dune sont particulièrement encourageantes. Le nombre de validateurs atteint de nouveaux sommets (plus de 1,12 millions pour 36,15 millions en $ETH). Avec le déploiement des Layer 2 sur ethereum et les dernières mises à jour déployées sur le mainnet, le réseau est parvenu à réduire les frais de transactions, sans mettre à mal l’activité on-chain.

Toutefois, depuis le passage en PoS, les ethers brûlés restent anecdotique, ce qui en fait un actif inflationniste à l’heure actuelle. Une situation qui pourrait s’inverser dans le temps si le déploiement des institutionnels, sujet que nous aborderons plus tard, s’accélère sur les prochains mois.

Un NFT officiel par la fondation ethereum

À l’occasion du lancement d’ethereum, le 30 juillet 2015, la fondation ethereum souhaite immortaliser le moment sur la blockchain (réseau principal). Pour cela, le mint d’un NFT est proposé jusqu’au 31 juillet, 19h00 (heure française).

Bien que cela n’ait qu’une utilité commémorative en démontrant sa présence sur la blockchain à l’instant T, cela pourrait être utile pour d’autres projets. En effet, certains airdrops intègrent dans leurs critères des interactions complémentaires sur la blockchain.

La prise en compte de ce NFT comme critère complémentaire pour augmenter l’allocation ou rendre certains acteurs éligibles n’est pas irréaliste, au contraire. Avec des frais bas actuellement, obtenir le NFT commémoratif avec l’un de vos portefeuilles peut s’avérer payant dans un futur plus ou moins proche.

Les institutionnels : un catalyseur majeur pour amener ETH à son ATH

Désormais, les regards se tournent vers les entreprises privées, les acteurs côtés en bourse et les géants de la finance traditionnelle. Entre les premiers ETF ethereum spot et les premières SER (Strategic Ethereum Reserve), c’est un véritable soutien acheteur qui prend place pour la seconde crypto du marché.

Contrairement à bitcoin, ethereum maintien les flux de liquidités dans le vert depuis plusieurs mois. Une dynamique particulièrement intéressante qui donne un signal clair : ethereum devrait continuer sa hausse à mesure d’une intégration poussée et d’un intérêt accentué de la finance traditionnelle.

Cela porte à 5,73 millions d’unités détenues dans le cadre des ETF. Un véritable élan acheteur qui s’est accentué ces dernières semaines et qui devrait continuer en ce sens si ethereum regagne les 4 000 dollars et que le staking est intégré dans ces véhicules d’investissement.

Avec la diversité de ses fonctionnalités, ethereum est l’architecture idéale pour remodeler les usages de la société et les interactions sociales. SUBBD l’a très bien compris, créant une place de marché intégrant de l’IA et des outils exclusifs pour lier les créateurs de contenus et leurs fans.

En prévente avec le $SUBB, ce dernier pourrait profiter de la hausse d’ethereum en amenant de nouveaux particulier sur la blockchain.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Sur le même sujet :