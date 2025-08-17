DCG réclame 105 millions de dollars à Genesis : début d’un bras de fer judiciaire

Le conflit entre Digital Currency Group (DCG) et sa filiale Genesis Global Capital prend une tournure judiciaire décisive. Le conglomérat dirigé par Barry Silbert réclame 105 millions de dollars devant le tribunal des faillites de New York. En toile de fond, un secteur des cryptomonnaies encore secoué par les faillites en chaîne de 2022 et sous une surveillance réglementaire renforcée.

Les origines d’un conflit financier explosif

En 2022, Genesis figurait parmi les plus gros prêteurs crypto. Mais l’effondrement du fonds spéculatif Three Arrows Capital (3AC), incapable de rembourser une dette de 2,36 milliards de dollars, a précipité la chute. Pour éviter la faillite immédiate, DCG avait consenti un prêt interne de 1,1 milliard de dollars via un billet à ordre.

Ce mécanisme, présenté comme un sauvetage, est rapidement devenu source de discorde. DCG estime aujourd’hui que Genesis, grâce aux actifs récupérés après l’effondrement de 3AC, dispose de liquidités suffisantes pour rembourser une partie de sa dette.

La maison mère réclame donc 105 M$, intérêts inclus. DrGenesis, elle, rejette ce calcul et parle d’une tentative de requalification abusive des flux financiers post-faillite.

Procès et accusations croisées

Derrière cette bataille judiciaire, l’enjeu est stratégique : DCG veut faire reconnaître sa créance prioritaire pour être remboursée avant d’autres créanciers. Cependant, le problème, c’est que Genesis doit encore plus de 4 milliards de dollars à ses clients et partenaires.

Mieux, les accusations vont au-delà du remboursement. Créanciers et régulateurs reprochent à DCG d’avoir utilisé Genesis comme un “banquier interne” en vue de financer des paris risqués, notamment au profit de Grayscale, une autre société du groupe. Ces pratiques auraient aggravé la crise de liquidités lors des effondrements de Terra-Luna et de FTX.

Le dossier s’inscrit aussi dans une série d’enquêtes officielles. La procureure générale de New York, Letitia James, accuse DCG d’avoir masqué l’ampleur des pertes de Genesis à travers le fameux billet à ordre. Le conglomérat rejette ces accusations et parle d’une “campagne de désinformation”.

Des répercussions au-delà du tribunal

Ce bras de fer dépasse les frontières de l’affaire interne. Il lève le voile sur des failles structurelles du secteur : absence de gouvernance indépendante, complexité des flux financiers entre filiales, manque de transparence dans les plans de restructuration.

La redistribution en cours de près de 4 milliards de dollars par Genesis montre en effet l’ampleur de l’enjeu. Pour des milliers de créanciers et d’investisseurs, l’issue du procès déterminera donc la part de fonds qu’ils pourront espérer récupérer en Bitcoin ou autre devise.

À l’échelle du marché, le cas DCG-Genesis est en passe de devenir un précédent juridique. Un signal fort pour des régulateurs qui cherchent à encadrer un secteur encore marqué par les excès de la période pré-2022.

Source : The Block

