Circle lance Arc : une blockchain dédiée aux stablecoins

Circle vient de franchir une étape stratégique majeure avec le lancement d’Arc, une blockchain Layer-1 ouverte, conçue dès l’origine pour répondre aux besoins spécifiques de la finance en stablecoins. Émetteur de l’USDC, l’un des stablecoins les plus utilisés au monde, Circle mise sur une infrastructure optimisée pour les paiements numériques, les marchés de change stables et la tokenisation d’actifs.

Une architecture construite autour du stablecoin

Contrairement aux réseaux généralistes qui accueillent tous types d’applications, Arc a été pensée dès le départ pour servir de socle à des services stablecoin-native. Ainsi, l’USDC devient le token gaz natif, ce qui permet de payer les frais de transaction directement en stablecoin, sans dépendre d’un actif volatil. Par conséquent, les utilisateurs bénéficient de coûts faibles, prévisibles et libellés en dollars.

De plus, Arc intègre un moteur FX institutionnel (request-for-quote) qui assure une découverte des prix en continu et un règlement on-chain 24/7 pour les échanges entre stablecoins. Ce système intéressera particulièrement les acteurs du commerce international, où rapidité et fiabilité des conversions de devises sont essentielles.

Sur le plan technique, Arc s’appuie sur le moteur de consensus Malachite, capable de fournir une finalité instantanée (moins d’une seconde) et des transactions irréversibles. Par ailleurs, Circle a ajouté une fonction de confidentialité sélective : les utilisateurs peuvent choisir de masquer certaines informations financières tout en restant conformes aux exigences réglementaires.

Une intégration complète dans l’écosystème Circle

Arc n’est pas uniquement dédiée à l’USDC : elle peut accueillir toutes formes de monnaies numériques et d’actifs tokenisés. De plus, elle est nativement reliée à l’ensemble des solutions Circle, comme :

Le Circle Payments Network

Les stablecoins USDC, EURC et USYC

Les services de minting, portefeuilles et contrats intelligents

Le Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP)

Les solutions gateway et paymaster

Parce qu’Arc est compatible EVM, les développeurs peuvent déployer rapidement des applications en utilisant les mêmes outils que sur Ethereum. Cette compatibilité réduit considérablement les coûts de migration et accélère l’adoption par les entreprises déjà actives sur d’autres blockchains.

Des cas d’usage concrets et variés

Grâce à sa conception, Arc vise une large gamme d’applications :

Paiements transfrontaliers à coûts réduits

à coûts réduits Marchés de change perpétuels en stablecoins

Crédit on-chain basé sur des signaux de confiance off-chain

basé sur des signaux de confiance off-chain Règlement sur marchés de capitaux

Gestion de collatéral tokenisé

Commerce programmatique avec paiements automatisés

En regroupant toutes ces fonctionnalités sur une même infrastructure, Circle espère créer un environnement complet où entreprises, institutions et développeurs peuvent bâtir des solutions financières globales.

Un lancement soutenu par des performances financières solides

Cette annonce intervient dans un contexte favorable pour Circle. En effet, l’entreprise a enregistré au deuxième trimestre 2025 une hausse de 53 % de ses revenus et revenus de réserves sur un an, atteignant 658 M$, malgré une perte nette due principalement aux frais liés à son introduction en bourse. Parallèlement, la circulation de l’USDC a bondi de 90 % sur un an, pour dépasser 65 milliards de dollars.

Ces chiffres traduisent une adoption croissante des stablecoins, et renforcent la position de Circle comme acteur clé de la finance numérique mondiale.

Feuille de route et ambitions

Le testnet public d’Arc est prévu pour l’automne 2025. Par la suite, Circle ajoutera progressivement de nouvelles options de confidentialité et un système de gouvernance avancé. L’objectif est clair : proposer une infrastructure combinant latence ultra-faible, interopérabilité multi-chaînes et préparation réglementaire.

En développant Arc, Circle se positionne comme un acteur verticalement intégré : émission de stablecoins, gestion d’une infrastructure blockchain dédiée, et intégration directe avec ses propres solutions financières. Cette approche différencie clairement l’entreprise d’autres émetteurs qui s’appuient exclusivement sur des réseaux tiers.

À mesure que les régulations se renforcent et que les besoins des entreprises se complexifient, Arc pourrait devenir une référence mondiale pour la finance stablecoin, offrant un environnement sécurisé, rapide et interconnecté pour les paiements, le change et la tokenisation.

