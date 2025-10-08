BTC $123,061.50 -1.14%
LIVE : ETF Crypto, bullrun fin 2025, rebond altcoins, prédictions XRP et ETH

Auteur
Jürgen Hoffmann
Auteur
Jürgen Hoffmann
De nouvelles avancées sont favorables à l’industrie ces dernières heures. Pendant que ethereum et bitcoin se maintiennent sur des supports récemment acquis, respectivement à 4 500 dollars et 121 000 dollars, la Suède travaille actuellement sur la suppression de l’impôt pour les paiements réalisés en bitcoin.

En parallèle, le fonds indépendant Yzi Labs (anciennement issu de Binance) annonce le déploiement d’un fonds d’un milliard de dollars, visant à booster l’écosystème de la BNB Chain pour soutenir la DeFi, l’AI, les Real-World Assets et bien plus encore.

Dans un contexte d’assouplissement de la politique monétaire de la FED, la liquidité fait progressivement son retour sur des actifs risk-on tels que les actifs numériques. Une situation à monitorer activement ? Dans ce contexte, découvrez à nos côtés l’actualité en temps réel, nos prédictions de prix sur certains actifs et les niveaux à surveiller attentivement durant les prochains mois.

