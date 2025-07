USA : Les banques peuvent enfin stocker Bitcoin et cryptos

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Juillet 15, 2025

Les trois grands régulateurs bancaires des États-Unis – l’OCC, la FDIC et la Réserve fédérale – viennent d’annoncer que les banques ont officiellement le droit de conserver des cryptos pour leurs clients.

Les banques obtiennent le feu vert

Pendant des années, les banques hésitaient à toucher aux cryptos, par peur des règles peu claires et des risques d’image.

Avec cette décision, les autorités veulent mettre fin à ces doutes. Les banques peuvent désormais proposer des services de garde d’actifs numériques, en toute légalité. Comme elles le font déjà pour d’autres investissements.

Cette annonce fait suite à plusieurs tentatives de l’OC, qui avait déjà travaillé sur ce sujet en mai. La FDIC avait publié des consignes contre les fermetures abusives de comptes crypto, et la Réserve fédérale avait adouci certaines restrictions. Aujourd’hui, ces trois agences se mettent d’accord sur une position commune.

Les clients n’auront pas les clés privées

Même si les banques peuvent garder des cryptos, elles devront respecter des règles strictes. La plus importante : les clients ne pourront pas accéder à leurs propres clés privées. La banque reste l’unique gardienne et assume toute la responsabilité.

Les banques devront aussi prouver qu’elles respectent la loi, qu’elles protègent les fonds avec des audits et des mesures de cybersécurité solides.

Si vous préférez rester en contrôle de vos cryptos : Best Wallet

Pour ceux qui ne veulent pas confier leurs clés privées à une banque, il existe des alternatives simples et sûres. Best Wallet est un portefeuille crypto non-custodial qui vous permet de garder la main sur vos actifs.

Vous pouvez y créer plusieurs portefeuilles, stocker vos tokens sans vérification d’identité, et gérer vos transactions vous-même. L’application prend en charge plus de 60 blockchains et propose aussi l’achat, l’échange et même le staking directement depuis votre téléphone.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Une adoption plus large mais très encadrée

Cette décision montre que le gouvernement veut encourager l’adoption de la crypto tout en gardant un contrôle total. Pour les clients, c’est une sécurité supplémentaire. Pour les puristes de la crypto, cela peut sembler contraire à l’esprit de liberté et de souveraineté individuelle.

Quoi qu’il arrive, c’est un signe clair : les cryptos entrent de plus en plus dans le système bancaire classique. Les prochains mois diront si cette ouverture convainc vraiment les clients et les banques.

Et l’Europe dans tout ça ?

En Europe, les règles avancent aussi, mais plus lentement. La régulation MiCA doit bientôt entrer en vigueur pour encadrer les cryptos et protéger les utilisateurs. Certains pays autorisent déjà les banques à proposer des services de garde, d’autres préfèrent attendre. Dans tous les cas, l’Europe se prépare à encadrer la crypto de façon plus claire dans les mois qui viennent.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Les informations fournies ici ne doivent pas être utilisées comme base pour prendre des décisions financières. Les investissements en crypto-monnaie comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Il convient d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.

Source : US Federal Reserve

