Données macroéconomiques sur la blockchain : le département du commerce s’associe à Chainlink

Les données macroéconomiques directement sur la blockchain, un rêve, une utopie ? Plus vraiment. Un nouveau partenariat révolutionne désormais l’avenir de l’industrie crypto et apporte de nouvelles perspectives de développement. Faisons le point sur la stratégie mise en place par Chainlink et le Département du commerce des États-Unis.

Chainlink et le département du commerce : un partenariat inédit pour l’industrie

C’est une première dans l’histoire de l’industrie crypto. Les indicateurs économiques du gouvernement américains seront déployés et disponibles on-chain avec les Chainlink Data Feeds et, en conséquent, exploitables dans les smart contracts.

Cela devient possible dans le cadre d’un partenariat mis en place avec le Département du Commerce des États-Unis. Différents indicateurs sont concernés tels que le produit intérieur brut réel (PIB), l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE Price Index) ainsi que les ventes finales réelles aux acheteurs privés domestiques (Real Final Sales to Private Domestic Purchasers).

We're excited to announce that Chainlink and the United States Department of Commerce (@CommerceGov) have worked together to bring U.S. government macroeconomic data onchain.https://t.co/qHIw8DyEgX



These new Chainlink Data Feeds securely deliver critical information around key… — Chainlink (@chainlink) August 28, 2025

Ces données, mises à jour mensuellement ou trimestriellement, seront disponibles initialement sur dix blockchains qui sont les suivantes : Ethereum, Arbitrum, Base, Avalanche, Botanix, Linea, Mantle, Optimism, Sonic et ZKsync. Selon les demandes du marché, Chainlink affirme que les données pourront être déployées sur d’autres blockchains.

Un partenariat stratégique et symbolique pour les États-Unis

En conduisant ce partenariat, cela permet à l’industrie de marquer une étape supplémentaire. ChainLink devient à ce jour un acteur incontournable, le pont entre le département du commerce des États-Unis et les blockchains publiques. Cela est très symbolique. En effet, cette initative est la première en son genre.

Cependant, il convient surtout de relever les cas d’usages que cela apportera pour le marché. L’intégration de données macroéconomiques officielles permettra, selon la publication officielle de ChainLink,

L’automatisation de stratégies de trading.

L’amélioration de la composabilité d’actifs tokenisés .

. Le déploiement de nouvelles cryptomonnaies.

Des marchés de prédiction en temps réel.

Des tableaux de bords plus complets avec des données immuables.

Une meilleure gestion des risques dans la DeFi.

Cela est le fruit de plusieurs rencontres entre ChainLink et le gouvernement américain. 2025 est très clairement l’année des cryptomonnaies, débouchant sur l’accélération de l’institutionnalisation du marché et son adoption définitive dans la TradFi.

Une opportunité pour la hausse de LINK à long terme ?

Suite à cette annonce, révélée ce ce jeudi 28 août avant 16:00 heure française, LINK marque une hausse de 8 %. Une dynamique qui résulte de l’importance de ce partenariat, positionnant une nouvelle fois le projet comme l’oracle de référence.

À long terme, cela consolide le positionnement du projet et renforce la confiance des investisseurs. Deux jours plus tôt, Bitwise a déposé une demande pour un ETF spot pour $LINK. Concrètement, la situation se dégoupille et la hausse devrait se prolonger durant les prochains mois. ATH imminent ? Seul le temps nous le dira.

