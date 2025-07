Trading 2.0 : eToro tokenise la Bourse US sur Ethereum

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

eToro vient de lancer un nouveau service pour négocier des actions américaines sur la blockchain Ethereum. Cette innovation offre désormais aux traders européens un accès constant à la Bourse américaine sans les contraintes horaires de Wall Street. Un tournant stratégique qui marque un pas supplémentaire dans cette transition au Web3.

Des actions américaines en version blockchain

Ce que propose eToro, c’est essentiellement de la tokenisation d’actions. En pratique, le projet prévoit l’émission de répliques numériques certifiées de titres boursiers réels. Ces répliques prenne la forme de tokens ERC-20 sur la blockchain Ethereum. Chaque jeton représente donc une action réelle, avec une parité directe sur sa valeur en temps réel.

Cette approche, encore marginale il y a peu, tend à devenir la nouvelle norme. En rendant ces titres échangeables sur la blockchain, eToro mise sur une accessibilité accrue pour les traders.

Un fonctionnement simple et fluide

Concrètement, les utilisateurs peuvent acheter, vendre ou transférer ces actions tokenisées via leur portefeuille eToro. Le tout repose sur la norme ERC-20, ce qui assure compatibilité et scalabilité.

Environ 100 actions américaines et ETF sont déjà disponibles. On y retrouve en l’occurrence, des titres comme Apple ou Tesla et des indices plus diversifiés. La plateforme permet aussi l’achat fractionné. Cela permet aux traders avec les budgets les plus modestes, de pouvoir exposer le capital à des titres coûteux.

Les avantages du trading tokenisé

eToro entend bien bousculer les règles du jeu en proposant une série d’avantages inédits :

Accessibilité continue : les titres sont disponibles à l’achat ou à la vente 24h/24 du lundi au vendredi.

: les titres sont disponibles à l’achat ou à la vente 24h/24 du lundi au vendredi. Réduction des frais et intermédiaires : grâce à l’utilisation directe de la blockchain.

et intermédiaires : grâce à l’utilisation directe de la blockchain. Investissement fractionné : possibilité d’acheter des fractions d’actions, avec un ticket d’entrée réduit.

: possibilité d’acheter des fractions d’actions, avec un ticket d’entrée réduit. Sécurité renforcée : la technologie blockchain assure la traçabilité des mouvements et la vérifiabilité des actifs.

Vers une expérience utilisateur plus réactive

Cette évolution n’est pas qu’un changement technologique. Elle transforme la manière dont les investisseurs réagissent à l’actualité. Un rapport trimestriel surprise ou une annonce géopolitique majeure ? Une tendance repérée précocement grâce à Snorter ? Plus besoin d’attendre l’ouverture des marchés. Chaque trader peut désormais ajuster ses positions immédiatement.

Selon le World Wealth Report 2023 de Capgemini, 31 % des investisseurs numériques souhaitent opérer sur des marchés ouverts en continu. Avec cette initiative eToro répond clairement à cette demande croissante de flexibilité. D’autant plus que cela permet à des outils comme Snorter d’écrire davantage de success story.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Ethereum : l’épine dorsale de cette innovation

Il va sans dire que le choix d’Ethereum en tant qu’infrastructure de développement de ce projet n’a rien de trivial. La norme ERC-20 est aujourd’hui la plus utilisée pour la tokenisation d’actifs. Elle garantit une interopérabilité maximale avec d’autres plateformes. De plus, le réseau garantit une gestion fluide des transactions et un cadre technologique reconnu par l’industrie.

Il faut préciser qu’Ethereum compte plus de 300 milliards de dollars d’actifs tokenisés sur ses 2 couches. Sa blockchain s’impose de plus en plus comme la colonne vertébrale de la finance numérique.

Une tendance européenne en pleine accélération

Si eToro prend une longueur d’avance, d’autres plateformes européennes s’engouffrent, elles aussi, dans la tokenisation. DeGiro ou encore l’ancienne filiale européenne de FTX explorent des offres similaires. Mais selon les experts cités par le Financial Times, aucune ne combine à ce jour la fluidité, le volume et l’expérience utilisateur proposés par eToro.

L’émergence des actions tokenisées marque le passage vers une finance numérique, décentralisée et globale. Il reste maintenant à voir comment les institutions traditionnelles s’adapteront à cette mutation.

Sur le même sujet :