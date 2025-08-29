Hong Kong veut détrôner les USA et Dubaï avec sa stratégie crypto ambitieuse

L’Asie n’a pas dit son dernier mot dans la bataille mondiale des crypto-monnaies. Hong Kong accélère à marche forcée sur les stablecoins et la tokenisation des actifs, avec une stratégie claire : devenir un centre financier numérique incontournable, capable de rivaliser avec les États-Unis et les Émirats arabes unis.

Contexte et ambitions affichées

Depuis plusieurs mois, la ville multiplie les signaux en faveur d’une régulation claire et d’une politique proactive. Objectif : attirer capitaux, talents et institutions dans un environnement où la finance traditionnelle et la blockchain convergent.

Ainsi, Hong Kong entend s’imposer comme place forte de l’émission de stablecoins. Ce positionnement n’est pas anodin : en combinant transparence technologique et stabilité monétaire, ces actifs offrent un levier puissant pour soutenir l’internationalisation du yuan (RMB). En toile de fond, des figures politiques comme Yao Zhisheng, membre du Comité national chinois, défendent ouvertement cette vision. D’ailleurs, le chef de l’exécutif, John Lee, devrait consacrer une partie de son discours de septembre 2025 à ce virage stratégique.

🇭🇰 MASSIVE BITCOIN LOGO DISPLAYED OVER HONG KONG 🚀 pic.twitter.com/jhNxFoXKGC — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) August 28, 2025

En d’autres termes, la ville veut capitaliser sur son statut historique de hub financier pour devenir, demain, une capitale mondiale de la crypto-finance.

Un cadre réglementaire taillé pour l’innovation

Contrairement à d’autres juridictions encore floues, Hong Kong a choisi la clarté. Le gouvernement a instauré le cadre LEAP (Legal clarity, Ecosystem expansion, Applications in the real world, People development). Ce dispositif, effectif depuis août 2025, impose un régime de licence pour les émetteurs de stablecoins, directement supervisé par la Securities and Futures Commission (SFC) et la Hong Kong Monetary Authority (HKMA).

Ce cadre ne se limite pas aux stablecoins. Il encourage aussi la tokenisation d’actifs réels (RWA) : obligations d’État, ETF, métaux précieux ou encore projets d’énergies renouvelables. Concrètement, l’idée est de rendre ces classes d’actifs plus liquides, accessibles et interconnectées, tout en renforçant la crédibilité du marché local.

Grâce à cette approche, les investisseurs institutionnels trouvent un terrain sécurisé pour expérimenter, tandis que les start-up disposent d’un cadre favorable à l’innovation.

Un écosystème dynamique déjà en action

Cette politique ambitieuse ne reste pas lettre morte. Plus de 40 entreprises ont déjà décroché leur licence pour offrir des services liés aux actifs virtuels. Ces acteurs couvrent un large spectre : plateformes de staking, produits dérivés crypto, solutions de paiement en stablecoins, mais aussi projets de tokenisation financière.

Par ailleurs, Ming Shing, un acteur majeur de l’investissement, a récemment pris des positions massives sur le Bitcoin. Ce choix stratégique renforce la stature de Hong Kong comme carrefour incontournable des crypto-actifs en Asie.

The RWA meta is gaining serious momentum



Ming Shing Group just bought 4,250 $BTC ($483M)



Every $45 will turn into $79,200 with the right RWA plays



Here’s what’s happening and 6 top RWAs that will explode 🧵👇 pic.twitter.com/rPshSB4jFH — Polmer (@CryptoPolmer) August 22, 2025

Dans le même temps, des sociétés de courtage comme Futu amorcent leur transformation en intégrant progressivement des produits crypto pour leurs clients. Ce dynamisme crée un cercle vertueux : plus les institutions locales s’ouvrent aux crypto-actifs, plus l’attractivité internationale de la ville augmente.

Une compétition mondiale féroce

Néanmoins, Hong Kong n’évolue pas en vase clos. Les États-Unis, portés par un regain de régulation pro-crypto et l’essor des ETF, cherchent à reprendre leur leadership. De leur côté, les Émirats arabes unis et Singapour investissent massivement pour attirer les mêmes capitaux et talents.

Pourtant, Hong Kong affiche un atout de taille. Selon plusieurs rapports, les levées de fonds sur plateformes centralisées y ont atteint 26,6 milliards USD au premier semestre 2024. Ce volume illustre la confiance des investisseurs et positionne la ville devant certains de ses rivaux directs.

Cependant, pour garder cet avantage, Hong Kong devra continuer à innover. Clarifier encore davantage ses règles, élargir l’offre d’actifs tokenisés et maintenir la confiance des institutions internationales seront des étapes cruciales.

Conclusion : Hong Kong, un futur Wall Street des cryptos ?

En résumé, Hong Kong trace sa route avec méthode : un cadre réglementaire avancé, une politique publique ambitieuse et un écosystème déjà en mouvement. Grâce à cette combinaison, la ville entend se hisser parmi les leaders mondiaux de la crypto-finance.

Stablecoins, RWA et capitaux institutionnels forment désormais le triptyque de sa stratégie. Reste à savoir si, face à des concurrents aussi puissants que les États-Unis ou Dubaï, Hong Kong réussira à transformer l’essai et devenir, à terme, le véritable Wall Street des crypto-actifs.

Source : HKMA

